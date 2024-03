Tiene problemas del corazón el hombre que baleó a su vecino por un gato

La justicia aún no pudo recibirle declaración indagatoria al acusado de balear a un joven por un gato en los techos de San Martín al 800. La razón es que Eduardo Vaccaro, de 67 años e imputado de tentativa de homicidio, presenta problemas coronarios y no se encuentra en condiciones de enfrentar el interrogatorio, según se pudo saber.

El caso tuvo como víctima a Matías Carlos Bergaz, de 27 años, quien le dijo a La Brújula 24 que: “Estoy vivo gracias a Dios”. “Sentí el disparo y es obvio que venía de donde estaba él, me pegó en la cabeza. El proyectil me rozó la frente y no me caí -aunque quedé ciego- porque conozco el techo. Por suerte estoy bien y la puedo contar, pero sé que me tiró a matar”, amplió.

Fuentes judiciales confirmaron a esta redacción que Vaccaro aún no pudo ser interrogado para dar su versión del incidente, puesto que desde el mismo momento de su arresto presentó problemas del corazón y requirió de atención médica en el Hospital Municipal, donde continúa internado.

En tanto Bergaz, tras recibir el alta médica el pasado sábado en ese centro de salud, sigue con la recuperación en su domicilio, donde lo atienden sus familiares. “Nosotros le hacemos las curaciones, cambio de apósito y venda. Y le damos el medicamento para tomar si tiene dolores”, expresó Lucía, hermana de la víctima.