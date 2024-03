“Hoy en libertad vivo otra condena que es interna”

La vida muchas veces te pone a prueba y eso es lo que le ocurrió, a mediados del año pasado, a Nicolás Avots Sugimoto cuando protagonizó un grave accidente en el que fallecieron cinco personas. Tras esa terrible situación fue condenado a 10 años de prisión, pero eso no impidió, que pudiera recibirse de abogado mientras que cumplía su pena en la cárcel de Saavedra. En las últimas horas, la justicia le concedió la libertad condicional, por lo que debe someterse a distintos patrones de conducta.

En el atardecer del 26 de noviembre de 2012 y a la altura del kilómetro 508, a unos 20 kilómetros al sur de Tres Arroyos, un VW Gol donde viajaban cinco personas con destino a Bahía Blanca chocó de frente contra un micro de la empresa El Rápido, que viajaba hacia Mar del Plata y con 60 pasajeros a bordo.

A raíz de esa colisión, fallecieron en el acto el oficial de Caballería, Darío García, de 32 años; su pareja, Guillermina Cirone, y un menor de edad, sobrino de García. En tanto, luego de permanecer varias horas en estado crítico internada en el Hospital Pirovano, más tarde dejó de existir Amalia Beatriz Muñoz, quien tenía un embarazo de cinco meses, al tiempo que su esposo, José García, de 40 años, fue el único sobreviviente de la luctuosa colisión, considerada como la más grave de los últimos años en las rutas de este distrito.

La sentencia contra Avots Sugimoto, un año más tarde, fue confirmada por el Tribunal de Casación bonaerense, aunque la presentación de recursos en la Suprema Corte frenaron la sustanciación de la pena.

El fallo condenatorio lo dictó el juez Correccional Nº 1, Gabriel Giuliani, quien a su vez fue el director de la tesis que le permitió al condenado recibirse como abogado.

De actuales 29 años, Avots Sugimoto conversó con La Brújula 24 para repasar los pasajes de etapas que sin lugar a dudas jamás olvidará.

“Fue un hecho lamentable que me llevó a pasar los últimos años de mi vida privado de la libertad. Hoy estoy volviendo a lo que es mi vida pero con una mirada totalmente diferente después de un largo camino de aprendizaje y de resiliencia. Traté de aprovechar las oportunidades que me dio la vida, como estudiar Derecho mientras estuve privado de la libertad”, expresó en diálogo con “Hora Pico”.

Avots Sugimoto se refirió al emotivo reencuentro con sus familiares. “Mi abuelo cumplió 91 años y no sé si será su último cumple, pero yo deseaba estar con él. Pude cumplir ese pequeño sueño en ese día en particular. Todavía estoy procesando todo esto, que es algo muy fuerte”, precisó.

Admitió que la “condena interna”, derivada de haber ocasionado el choque trágico, “es algo mucho más profundo que lo que implica estar privado de la libertad. Es algo que uno trabaja desde el mismo día del hecho”.

“Me hizo muy bien meditar, tener buenos hábitos, pasar del llanto y del ‘porqué a mí’ a ‘por algo me toca a mí’ y entenderlo como un aprendizaje. La mejor manera de honrar a estas personas es vivir con responsabilidad, plenitud y conciencia. No le deseo a nadie que viva una experiencia así. La vida es corta, no sabemos cuándo se termina y hay que disfrutarla con plenitud”, afirmó.

Avots Sugimoto se expresó aliviado de haber podido pedirle perdón a los familiares de los cinco fallecidos. “En el juicio me permitieron la última palabra, le pregunté a los jueces si les podía dar la espalda para hablar de frente a la familia. Les hablé de corazón y terminó con el abrazo hacia mí de alguno de esos familiares. Tengo prohibición de acercame a ellos, por lo que ese momento que tuve lo aproveché”, indicó.