Estuvo en la cancha: el médico de La Brújula 24 habló del dramático momento en Estudiantes-Boca

El doctor Jorge Draghi, columnista del programa “Bahía Hoy”, que se emite a diario por La Brújula 24, estuvo anoche en el lugar de los hechos.

El reconocido profesional, hincha del club Estudiantes de La Plata, se encontraba en la cancha presenciando el partido de su equipo contra Boca Juniors, cuando se produjo el episodio de convulsiones que sufrió el jugador Javier Altamirano.

Un evento que causó conmoción no sólo en el ambiente del fútbol. Una imagen que llegó a todo el mundo.

Al respecto, el médico recordó que “estaba en la misma línea dónde ocurrió todo, y de golpe veo que Altamirano empieza a convulsionar, mientras Ascacibar lo fue a agarrar para que no se cayera. La desazón, el silencio, el estupor, el pedido de médicos. Primero pensaban que no era nada y mandaron el carrito que siempre está en las canchas”.

Y añadió: “Son jugadas que quizás no se ven, él venía caminando, de golpe se para y ahí empieza este cuadro. Lo terrible fue que la ambulancia tenía obstruido el ingreso, había un auto puesto ahí, es una locura”.

“La médica salió corriendo de la ambulancia, llegó a la mitad de la distancia y se ve que le dicen que ya podía entrar la ambulancia y se vuelve con el chofer, dejándolo ahí sin asistencia. La furia fue terrible, personalmente me sentí muy mal. Primero por verlo de esa manera y después por ver a la médica no asistirlo”, aseveró el neumonólogo.

Respecto de los pasos a seguir en casos similares, contó que “los primeros momentos de un traumatismo de cráneo son los más importantes. El parte fue que estaba lúcido, con excitación psicomotriz, lo cual no es una buena noticia. Está bueno que no esté en coma, obviamente. Los primeros estudios no dieron nada grave, pero esto sigue, hay que hacer estudios. Ver si fue un golpe y cómo están las arterias.

“Fue difícil, inclusive para mí. Quedé muy mal, además por no poder hacer nada en el momento. Uno sabe lo que puede pasar y esta mujer que se vuelve a la ambulancia, fue terrible”. dijo. Y consideró que en una situación semejante, “hay que despejar todo con lo que se pueda golpear el paciente, no hay que contenerlo. Lo más complicado que puede pasar es que se muerda la lengua, pero no hay que meter el dedo. Tratar de buscar algún elemento para ponerle en la boca”.

“Lo más increíble fue el silencio de golpe, no se escuchaba absolutamente nada”, señaló.

Acá, escuchá el relato completo del doctor Jorge Draghi, desde la ciudad de La Plata: