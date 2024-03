Perla Muñoz va por el podio que más desea: terminar la Secundaria

Por Augusto Meyer / Redacción de La Brújula 24

Perla Muñoz es una de esas personas que no para de crecer y de buscar. Como ella misma lo describió en este medio, atrás quedaron situaciones difíciles como el abandono de su mamá casi al nacer, y de una niñez donde el gran objetivo era caminar. Esta atleta y canillita, referente de muchos, no deja de enfrentar nuevos desafíos. Días pasados Perla tuvo su esperado UPD (Último Primer Día): inició el último año de la Secundaria.

“Es algo que yo veía muy lejano; finalmente comencé y hoy me tiene muy contenta. He crecido mucho a nivel personal y me aferro a eso que dicen en cuanto a que ‘el conocimiento no ocupa lugar’; eso me permite ampliar la visión de las cosas”, expresó a La Brújula 24.

Uno de los tantos podios que supo obtener Perla.

Muñoz cursa en horario nocturno del CENS N° 453 de Empleados de Comercio. “Cuando una quiere algo, nunca es tarde, sea lo que sea. Si lo hacés sos el primer beneficiado y, si no lo hacés, el primer perjudicado. De mis compañeros la mayoría son chicos jóvenes y, entre todos, hacemos un ambiente muy enriquecedor”, precisó.

La Secundaria actual difiere de la de décadas pasadas. “Emerge una sociedad mucho más empática. Nosotros tenemos la suerte de contar con profesores que acompañan, nos insisten que no dejemos y ofrecen su ayuda ante cualquier situación. Una se siente incentivada y acompañada”, manifestó.

Muñoz admitió que inició la Secundaria con los temores propios de una etapa ignorada. “El primer año empecé con mucho miedo. Mi problema es motriz y tengo dificultades. Pude hablar de mis dificultades y tuve un acompañamiento total, tanto de los profes como de mis compañeros. Una debe expresar sus dificultades; si no lo hace, no puede recibir ayuda”, indicó.

Matemáticas, dijo, es la materia que más le cuesta. De hecho, se llevó esa materia a diciembre junto con Inglés, y las rindió satisfactoriamente para arrancar el último año “al día”.

Perla ya tiene en mente un próximo desafío, pero lo tiene guardado “bajo siete llaves”. “Cuando tenga la idea más madura, la podré revelar. Esta etapa me permitió recorrer nuevos espacios y vivencias y seguir desarrollándome. No hay que dejar de hacer”, instó.

Imágenes de algunos logros que Perla Muñoz obtuvo en su rica trayectoria deportiva.

¿Cómo te ves, Perla?

Perla, ¿cómo te ves?, le preguntamos, y ella respondió sin vacilar. “Me veo excelente. Está mal que yo lo diga, pero hice cosas que ni imaginaba. Me animé a transitar el ámbito educativo, que es algo que yo misma veía imposible por las dificultades para desarrollar la escritura. Si querés algo, tenés que ser el creador de tu propio espacio. Y en eso tiene que ver mucho la integración. Nadie viene a buscarte para que te integres, tenés que ir vos a buscar las oportunidades”, afirmó.

“Es la tercera vez que intento hacer la Secundaria. Primero trabajaba cuidando chicos y me le complicó. Luego se me puso difícil por los entrenamientos, pero tengo claro que la vida no está para tirar la toalla a la primera de cambio. Tengo una vida bastante activa con el entrenamiento y la tarea que realizo en el área de Deportes del Municipio”, detalló.

En cuestión de gustos…

Muñoz afirmó que Química es la materia de la Secundaria que más le agrada. También Economía, en este caso por la forma de dictar las clases del docente a cargo. “La manera de dictarlo hace que te enamores del aprendizaje”, señaló.

“Con tener terminada la Secundaria, estoy hecha. Ni se me pasa por la cabeza ser abanderada; otros se merecen más que yo ese honor. Cuando cumplí 50 años hice una fiesta donde junté a la gente que me ayudó. Les agradecí por lo que han aportado a mi vida. Si sigo haciendo cosas, es también porque me copio un poco de ellos”, concluyó.