A 11 años de su elección: “Bergoglio no ha cambiado, sigue siendo la misma persona”

Hace 11 años el mundo escuchaba el nombre del nuevo papa y Argentina se emocionaba con la elección de Jorge Bergoglio como el jefe de la Iglesia Católica, quien adoptó el nombre de Francisco.

“Sigue siendo la misma persona. No ha mutado, no ha cambiado. Lo que uno ve de Papa, si uno ve sus homilías y sus escritos, son exactamente los mismos. Ha mutado en la referencia a que ahora le habla a todo el mundo y no solamente a la Ciudad de Buenos Aires como arzobispo. El pensamiento último es el mismo”, dijo Gerardo Di Fazio coordinador legislativo de culto y amigo del papa desde hace 40 años, en el programa Todo es Posible.

Di Fazio destacó que el pensamiento del Obispo de Roma desde el 13 de abril de 2013, “es el mismo, típicamente jesuítico: crear comunidades, pensar en el diálogo”.

“Tenemos un papa argentino, entonces creemos que lo que habla, lo que dice o lo hace en clave argentina o pensando en Argentina. Y no es así, por eso genera controversias, pero es un Papa muy apreciado en el resto del mundo y no es tan controversial como nosotros creemos que es”, agregó.

Di Fazio destacó que “Bergoglio es un hombre amplio en el debate y entra en situaciones para romper el status quo, y hay gente a la que le gusta, otra que no le gusta”. Señaló que él mismo se sorprendió cuando la elección, un hecho que presenció en la plaza San Pedro de Roma.

“A pesar de su edad, supo subirse a esta ola que tenemos con los medios que hay hoy día y manejar la nave de Pedro hacia puerto. Las aguas pueden ser turbulentas o no, pero yo creo que está manejando bien la cuestión de la iglesia. Cuando pase el tiempo, como todo, vamos a verlo en perspectiva, pero yo creo que está manejando muy bien las cosas”.