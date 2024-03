Milei echó al Secretario de Trabajo por la polémica con los sueldos del Gabinete

El presidente Javier Milei destituyó al secretario de Trabajo, Omar Yasín, luego de la controversia suscitada durante el fin de semana debido a los salarios del Gabinete y del propio jefe de Estado. La decisión fue anunciada durante una entrevista concedida al periodista Antonio Laje en LN+.

Milei explicó: “Lo he despedido por un error que no debió haber ocurrido. Se le está notificando en este momento”.

En relación con su determinación, recordó: “En enero dimos la orden de no aumentar los sueldos del personal jerárquico. Cuando se produjo el primer aumento, del 16%, no se aplicó a los cargos políticos. Sin embargo, cuando se alcanzó un acuerdo en las paritarias y hubo un nuevo incremento salarial, surgió un decreto enviado por Cristina Kirchner que establecía que estos cargos jerárquicos no podían ganar menos que las personas que estaban por debajo en la estructura, lo que generó el aumento”.

El presidente añadió: “Ante esto, tomamos dos medidas: el sábado emití un decreto para revertir ese aumento, es decir, se descontará el próximo mes, ya que seguimos con la premisa de que todos deben ajustarse, especialmente la política. Y en segundo lugar, he despedido al Secretario de Trabajo”.

La controversia mencionada desató un intenso intercambio entre Milei y Cristina Kirchner a través de las redes sociales. Al respecto, Milei enfatizó: “Ella no asume la responsabilidad de su decreto, como no lo hace con muchas otras cosas. Le pedí que renunciara a su jubilación privilegiada de más de 14 millones de pesos y que optara por la mínima. En lugar de darme una respuesta, recurrió a la psicología barata. Estoy tranquilo, ella es quien debería estar nerviosa”.

El Decreto 206/24, fechado el 29 de febrero y que avalaba el aumento salarial, llevaba la firma del propio Milei, un detalle señalado por la diputada opositora Victoria Tolosa Paz.

Omar Yasín, un abogado laboralista del PRO, había sido seleccionado por Milei por sus sólidos contactos en el sindicalismo y su destacada trayectoria profesional. Yasín es reconocido como especialista en derecho laboral, profesor adjunto de Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho de la UBA y subdirector del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Yasín se convirtió en el cuarto funcionario de alto rango en abandonar el gabinete en tan solo tres meses de gestión, siguiendo a Osvaldo Giordano, Flavia Royón y Guillermo Ferraro.

Con información de Infobae