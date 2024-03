“El legado que nos dejó es ‘levantarse y seguir'”, dijo la hija de Sergio Denis en La Brújula 24

Bárbara Hoffman, hija de Sergio Denis, habló con La Brújula 24 a 5 años de la caída en un teatro de Tucumán que provocó en el artista lesiones que derivaron en su muerte. “Cada año que pasa es, por un lado, increíble. A nosotros también nos parece mentira que ya pasaron cinco años, el hecho de no tenerlo físicamente y por el afecto que falta, y con este reclamo que venimos haciendo y que no avanza como nos hubiera gustado. Pero hay que seguir, un poco por ese legado que nos dejó él, de levantarse y seguir”, indicó a “Todo es posible”, con la conducción de Leandro Fernández Suñer.

La hija del artista confirmó que el teatro donde se produjo el incidente no sólo sigue abierto sino que el director continúa siendo el mismo que estaba en 2019. “El teatro en todo momento siguió funcionando. El caso pasó de ser lesiones culposas a homicidio culposo, pero el teatro se cerró solamente un día para hacer las pericias y continuó funcionando durante varios meses más con el mismo foso abierto hasta que se cerró en octubre de ese año. Yo siempre digo que papá murió el 11 de marzo porque, a partir de ese episodio que sucedió en el teatro, nosotros no volvimos a tener contacto con él”, explicó.

Hoffman también recordó que a las autoridades de la sala donde cayó Denis se le había hecho una advertencia por la situación irregular, que podría derivar en la ocurrencia de una situación como la que -lamentablemente- sucedió.

“Eso es así y está en el expediente. El teatro contaba con una pasarela que es donde se ve que papá camina antes de caer. Esa pasarela no estaba habilitada para funcionar y el teatro no estaba en condiciones de recibir artistas con ese foso al descubierto y hubo dos antecedentes con Lali Espósito y Panam que ellas mismas contaron con bailarinas que habían caído en el mismo foso. No pusieron ni una doble red de contención”, indicó.