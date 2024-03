A 5 años de la caída de Sergio Denis en Tucumán, el recuerdo de su hija: “Te pienso volviendo siempre”

El público lo miraba extasiado. Ya no era un jovencito, estaba a punto de cumplir 70 años. Sin embargo, Sergio Denis lo daba todo en cada uno de sus shows. Y el de ese 11 de marzo de 2019 no era la excepción a la regla. Es verdad que se sentía cansado y que, quizá, no estaba atravesando su mejor día. Pero, apenas se subió al escenario del Teatro Mercedes Sosa de San Miguel de Tucumán para comenzar un recorrido por sus incontables hits, mientras se arremangaba el saco, se acomodaba el cabello y sonreía para su gente, el cantante dio cátedra de su profesionalismo. E hizo delirar a sus fans.

Entonces ocurrió lo inimaginable. Justo cuando había empezado a entonar las estrofas de Te llamo para despedirme, tema que había grabado en 1969 cuando recién estaba dando sus primeros pasos en el mundo de la música, el artista terminó cayendo a un foso de orquesta de tres metros de altura que no tenía protección. Algunos dicen que fue un accidente, otros hablan de una tragedia…La realidad es que, de no haberse montado la pasarela por la que el cantante caminó de espaldas después de interactuar con el público, todo podría haberse evitado. Y que esa impericia, cinco años más tarde, sigue sin encontrar respuesta en la Justicia.

El grito de horror fue unánime. Y el triste momento quedó registrado por las cámaras de los celulares de varios de los presentes, que buscaban llevarse un recuerdo audiovisual de su ídolo y terminaron captando lo peor. Porque el resto fue solo sufrimiento. Tras su caída, Sergio fue trasladado de urgencia al hospital Ángel C. Padilla de esa ciudad tucumana. Ingresó a la guardia con múltiples contusiones y, tras realizarle todo tipo de estudios, la directora del nosocomio, Olga Fernández, confirmó que se trataba de “un cuadro grave con pronóstico reservado”.

Sergio Denis murió a los 71 años el 15 de mayo de 2020 en la clínica de rehabilitación Alcla, ubicada en el barrio de Belgrano de la ciudad de Buenos Aires. El popular cantante estuvo 14 meses internado, luchando por su vida, luego de sufrir un grave accidente el 11 de marzo de 2019 durante un show en el teatro Mercedes Sosa, de Tucumán.

Batalla legal pidiendo justicia

Desde el momento de la caída, la familia del músico comenzó una búsqueda de justicia, convencidos que lo que pasó con Denis no fue un accidente y que se podría haber evitado. Es así que sus hijos Bárbara, Victoria y Federico, representados por el abogado Diego Colombo, continúan con la batalla legal a la espera de que Raúl Francisco Armisen, director del teatro Mercedes Sosa y el único imputado por homicidio, sea llevado a juicio.

En un nuevo aniversario de la trágica caída, su hija Bárbara uso sus redes sociales para recordar a su padre y pedir que se avance con la causa. “Lo que hace grandes a los artistas es que siempre que se van, de algún modo… vuelven”, empezó su carta en Instagram, el que acompañó con un video. “Tengo muchos recuerdos impresos en mi memoria y en mi corazón. De shows, aplausos, de risas y felicidad. En muchos, yo era chica y en el escenario se apagaban las luces y solo quedaba el silencio y creía que él ya no iba a salir más, que el show se había terminado. Pero siempre me sorprendía y volvía. Una, otra y otra vez”, escribió.

“Así te pienso ahora, volviendo siempre… Si en verdad eres quién clamas, si en verdad eres el tiempo; tal vez puedas aclararme esta duda que he tenido toda mi vida ¿Qué tan pronto es pronto? Era demasiado pronto”, cerró el texto que recibió incontables mensajes de apoyo y recuerdo para el cantante.

