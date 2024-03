La puntaltense Isabel De Negri fue expulsada de la casa de Gran Hermano

Isabel De Negri, la “abuelita” milf de Gran Hermano (Telefe), reingresó a la casa después del repechaje, y resultó expulsada este jueves por infringir-nuevamente-las reglas del juego.

La puntaltense dio información del afuera en reiteradas oportunidades y, pese a las advertencias del Big Brother, la jugadora continuó quebrantando el reglamento.

Al principio del programa, Santiago del Moro mostró un sobre negro y reveló que un participante sería expulsado. Finalmente, la voz de Gran Hermano irrumpió en la casa y se dirigió a la instructora de taekwondo.

“No es la primera vez que me refiero a la orden establecida de no contaminar el juego con información del afuera. A todos los que ingresaron nuevamente, y a quienes lo hicieron este lunes por primera vez les recuerdo una vez más que está absolutamente prohibido revelar cualquier dato del exterior que pudiera afectar el espíritu de esta competencia”, comenzó anunciando Big Brother.

El dueño de la casa siguió: “Hace algunos días me dirigí exclusivamente a Isabel tras observar que transgredió esta norma en una conversación con Lisandro. Ahora, nuevamente, voy a hablarte a vos, Isabel”.

Acto seguido, explicó los motivos de la expulsión: “Hoy a la mañana, en una charla con Juliana en el dormitorio, diste a entender información muy sensible del afuera. Ya habías sido sancionada y advertida acerca de la gravedad de esta situación y de lo que podría acontecer de reiterarse una conducta similar”.

La “abuelita” milf solo atinó a decir: “No sé qué dije, Big”. Implacable, Gran Hermano agregó: “Sabrás que no puedo dejar pasar esta nueva falta, por lo tanto, lamento mucho, pero mucho, informarte que va a recaer sobre vos una severa sanción”.

Sin más preámbulos, Big Brother anunció: “Quiero que abandones la casa en este momento. Tus pertenencias te serán entregadas más tarde. Reitero, tenés que retirarte de la competencia y de mi casa ahora mismo”.

Sin poder creer lo que estaba pasando, la participante quiso entrar a su cuarto para llevarse su valija, pero el dueño de la casa la retó y le pidió que deje el juego de manera inmediata.

El descargo de Isabel de Negri tras ser expulsada de “Gran Hermano”

“No sé que dije la verdad. No lo sé. Chicos, no se pongan mal, sinceramente no creo haber dicho nada de absolutamente nada. Yo estoy perfectamente bien. No se hagan problema porque lo que dije fue sin intención y sin darme cuenta”, dijo de Negri antes de abrir la puerta de la vivienda.

Tras la salida de Isabel, Catalina Gorostidi estalló contra la producción del reality: “Gran Hermano sanciona a todos los que tienen que ser sancionados ¿Isabel sola siempre? después decís que las reglas son justas para todos”.

Por último, Juliana “Furia” Scaglione encaró a Santiago del Moro y le dijo: “Ustedes están haciendo esto. Para los originales es estar en Pampa y La Vía. Estar con tanta información que nos dan a entender es malo para nosotros…”.

Fuente: TN