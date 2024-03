Un detenido por el violento asalto a un jubilado: buscan al cómplice

La policía logró un sustancial avance en la investigación de un violento robo que la semana pasada sufrió un jubilado en su domicilio. El caso, que tuvo amplia difusión en La Brújula 24 e incluyó el relato del damnificado, se consumó en una casa de calle Witcomb al 100 del barrio La Falda. Rodolfo Schimidtke, de 90 años, fue reducido por dos sujetos que ingresaron en su vivienda por una ventana, sin armas, minutos después de las 18 del jueves 29 de febrero.

Una vez adentro, golpearon al hombre mientras le exigían una entrega de dinero, que finalmente no encontraron. Al final se terminaron llevando una cartera y un anillo, no sin antes lastimarle la mano para poder sacárselo. No conformes con eso, los amigos de lo ajeno le sustrajeron un teléfono celular a la mujer que cuida al abuelo en su vivienda y algunos documentos.

En las últimas horas, personal de la comisaría Cuarta y de la Subcomisaria Harding Green, arrestaron a Matías Manuel Seguel, de 36 años, quien está sindicado como uno de los ladrones.

Según señalaron fuentes policiales, la identificación de Seguel se logró gracias a una rápida investigación llevada a cabo por personal de las comisarías 1ra y 2da y a las imágenes aportadas por el CEUM.

Con la orden que extendió el Juzgado de Garantías N° 3, se hizo efectiva la detención del sospechoso.