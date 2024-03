Tragedia en Tres Arroyos: “Podría haberse evitado”, dijo Pablo Garate

El intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, lamentó la tragedia ocurrida días atrás en el kilómetro 38 de la Ruta 73, cuando cinco personas murieron tras un choque múltiple. “Se podría haber evitado”, consideró.

Tal como informó La Brújula 24, los vehículos involucrados en el siniestro fueron un Volkswagen Vento, conducido por Rubén Emilio Destain, quien en primer lugar chocó contra una Ford F100 que era manejada por Francisco Perotti –resultó ileso-.

Tras ese primer roce, impactó de frente contra un Chevrolet Astra al mando de Jorge Smoulenar, de 30 años, que iba acompañado por Daiana Molina de 25 y dos chiquitos, Thiago de 9 y Francesca de 3 años.

“Es una noticia muy desgraciada y además muy preocupante porque obviamente va a haber una investigación judicial, pero hay algunos datos extraoficiales que muestran que estamos en un momento en que se maneja a una velocidad que no se puede creer, situaciones de no pensar en el otro, que hay alguien más que transita”, señaló Garate.

Y agregó: “Esa es una zona de recta, es decir, que es un accidente que claramente podría no haber ocurrido. Además, la ruta está en buen estado, no hay inconvenientes, si bien ocurrió antes de San Francisco de Bellocq, está en muy buen estado de conservación”.

“Lo que sí está claro es que son rutas de las de siempre, angostas. El otro día viajé a Roque Pérez y he visto parte de las nuevas. Todo parece indicar, si bien aún no tengo información específica de la causa, que evidentemente hubo alguna maniobra humana que se podría haber evitado. Se dice que hubo un sobrepaso, quizás a una velocidad elevada, y cuando ha querido volver a su carril no lo pudo hacer”.

“En mi caso conozco al chico que falleció, me lo he encontrado en alguna peña, una familia joven, es todo terrible”, consideró.