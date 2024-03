Vuelven a clausurar una fiesta clandestina en calle Bermúdez

La agencia de Seguridad clausuró en la madrugada de hoy una fiesta clandestina que se estaba realizando en una propiedad ubicada en calle Bermúdez al 6400, en la que se encontraban casi 300 personas.

Según pudo saber la redacción de La Brújula 24, no es la primera vez que se realiza un operativo Municipal y policial en ese lugar para clausurar algún “afer”, es decir, una reunión que convoca a gente luego de que pasara por alguna otra fiesta o por algún boliche. Allí también trabajó el área de Fiscalización.

La Agencia de Seguridad de la Comuna ya tenía el dato de que se iba a realizar una juntada en ese sector de la ciudad, por lo que se conformó un equipo para trabajar en el lugar mientas se llevaba a cabo la fiesta.

El titular de la Agencia, Federico Montero, aseguró que “este tipo de eventos , fiestas , convocatorias y “afters”, que no cumplen con ninguna normativa vigente , que son ilegales, que no tienen ningún tipo de medida de seguridad , son de suma peligrosidad y por ende en primer término vamos a instar a la no realización”. Y fue tajante: “De no tener buena respuesta, vamos a ir con la mayor firmeza posible para prohibirlas, clausurarlas, desalojarlas, y que los organizadores no hagan más estas fiestas ilegales e inseguras“.

“Acá la realidad implica que la mejor manera de hacer algo es habilitándolo y controlándolo desde el Estado municipal. Todo lo que vaya por fuera de eso, trabajaremos para que no se realice. Es parte de cuidar al vecino, y que los que vayan a estos lugares entiendan que no hay medidas de seguridad en esos lugares. No hay control alguno de los que ingresan, y no queremos lamentar eventos de los cuales después nos tengamos que arrepentir, y replantear estrategias de abordaje. Por ende vamos a ir siempre contra todo lo que sea ilegal y riesgoso”, completó el funcionario.