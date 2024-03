Habló Mariano, el hermano gemelo de Juan Castro, a 20 años de su trágica muerte

El próximo 5 de marzo se cumplirán 20 años de la muerte del periodista Juan Castro y la huella que dejó en la televisión, como en el recuerdo de los espectadores, sigue aún vigente. Su hermano gemelo, Mariano Castro habló en contadas ocasiones y rompió su perfil bajo en una entrevista con Sobredosis de TV donde le dedicó palabras de amor junto a Verónica Lozano, que también estaba como invitada.

Las similitudes entre Mariano y el hermano del recordado conductor de Kaos en la ciudad resultan sorprendentes. “Lo vamos a recordar con gente que lo quiere mucho”, lo presentó Carla Czudnowsky, quien era una de sus íntimas amigas, mientras él aparecía por videollamada con los ojos claros y el cabello oscuro tal como los de Juan.

“Yo estoy muy bien. Estamos hablando de 20 años y no parece. 20 años que parecen nada. Yo me veo como la misma persona y siento que no pasó, pero sí. Pasaron”, comenzó diciendo, mientras se abría sobre sus sentimientos hacia su hermano, a casi dos décadas de su trágico final.

“Extraño lo hermano que era conmigo porque ustedes se llevaron siempre al Juan de la tele, pero imagínate cómo era él como hermano. Yo tengo ese tesoro y para quienes quieren saber cómo se vería Juan, se vería así…”, señaló, momento en el que se quitaba los lentes y mostraba su rostro idéntico al del animador. “Qué fuerte”, comentó Carla, con emoción.

“Hay algo que quiero decir y creo que nunca lo dije porque lo vengo pensando desde hace mucho tiempo. Juan no pudo, pero Juan amaba vivir y lo disfrutaba mucho. Él se metió en algo muy jodido y lamentablemente no pudo. Él quería seguir viviendo, pero no pudo”, enfatizó, sensibilizado. “Mi mamá siempre decía que Juan era una persona noble y así fue como se desenvolvió en el trabajo. Me encuentro con gente que trabajó con él y siempre tienen un recuerdo hermoso de un tipo que era un amigo. Era lindo trabajar con él”, destacó Mariano.

Mientras que Vero Lozano recordó su amistad con Juan Castro, añoró los años que compartieron y habló de las risas que compartieron. “A Juan lo conozco de nuestro época de modelos. Él estaba de novio con un amigo mío y en ese momento era un secreto su elección a la hora de los gustos del amor. Ya teníamos esa complicidad de movida. Hemos hecho viajes súper divertidos y nos transformamos como en inseparables. Era muy genial. Disfrutamos muchos momentos, como ver a Mariano en el teatro”, rememoró.

“Lo lindo de mi vida con Juan es que tengo emoción, pero me cago de risa con las cosas que hacía y que decía”, resaltó. “Era gozador. Gozaba de todo. Era amiguero, gozaba de comer, de bailar, de la amistad, del amor. Era un tipo conectado absolutamente con la vida. Él era optimista, estaba lleno de proyectos. Era el amigo que te bancaba, que te arengaba si tenías una pena en el amor. Era pira alegría real. Era un niño bello”, destacó.

Juan y su hermano gemelo, Mariano Castro

Juan Castro había hablado públicamente sobre sus adicciones y, según determinó la Justicia, el periodista murió producto de un trastorno derivado de su añejo consumo de cocaína, denominado “delirium agitado fatal” y no como consecuencia de los golpes que recibió en la caída desde un primer piso. Esto se desprendió de un informe elaborado por peritos oficiales entregados a la jueza de instrucción Susana Castañera en 2017, quien tenía a su cargo la causa por presunto “abandono de persona seguido de muerte” contra los médicos y allegados que asistieron al conductor.

