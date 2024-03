Un tresarroyense busca a su padre biológico en Bahía

Fernando Sosa, residente de la ciudad de Tres Arroyos, se encuentra inmerso en una búsqueda personal que lo lleva a indagar sobre su padre biológico. Su historia, marcada por la pérdida de su madre cuando él tenía 5 años, ha despertado interés y solidaridad en las redes sociales, donde compartió parte de su relato.

En el programa Nunca es Tarde, de La Brújula 24, Fernando compartió detalles sobre su búsqueda y la esperanza que lo impulsa a seguir adelante. “Mi historia, la verdad que es bastante complicada”, expresó. “Cuando era chiquitito, a los cinco años, falleció mi mamá, y no supe la verdad realmente de mi padre. Yo tenía un papá que me había dado el apellido y me enteré a través de mi familia que mi padre biológico no sabía en realidad que tenía un hijo. Fue medio complicado, pero la esperanza es lo último que se pierde”, dijo.

Fernando con su mamá

El dato que lo vincula con la ciudad de Bahía Blanca lo llevó a intensificar su búsqueda en esa localidad. “Tengo familia en Bahía Blanca”, explicó Fernando. “Muchos me dijeron que él era de Bahía. Bahía, que se llamaba o se llama Daniel. Me dijeron que tenía familia, esposa, hijos, pero no mucho más que eso. Me hubiera gustado un apellido como para poder ubicarlo mejor”, agregó.

Fernando, nacido en julio de 1990, espera poder reconstruir no solo su vínculo con su padre biológico, sino también conocer más sobre su madre, Angélica Esther Gizzi, quien también era conocida como Mónica Gizzi y tenía 26 años cuando falleció.

“Estuve hablando con una persona que lo ubicó más o menos por el barrio Noroeste. Además, quiero ubicar también a la familia de mi mamá para encontrar algún otro dato”, agregó y estima que su padre puede tener cerca de 55 a 60 años.