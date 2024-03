Se robó un particular afrodisíaco y terminó preso

Un empleado de un frigorífico en Rosario fue arrestado por intento de robo de una piedra biliar de vaca, apodada “oro bovino”, valuada en US$70,000. Estas piedras, que pueden llegar a pesar hasta 100 gramos, son altamente valoradas en el mercado chino por sus supuestos beneficios medicinales y afrodisíacos. El incidente fue detectado por el jefe de seguridad de la empresa a través de cámaras de vigilancia y el empleado fue detenido cuando intentaba ocultar la piedra entre su ropa.

El hombre de 45 años fue trasladado a una comisaría local y se le formó causa por tentativa de hurto, quedando a disposición de la Fiscalía de Flagrancia. La piedra biliar fue custodiada en el lugar por personal capacitado para mantener su integridad, ya que requiere condiciones específicas de temperatura y humedad para su conservación.

Este tipo de robos no son infrecuentes en la industria frigorífica debido al alto valor de estas piedras. En algunos establecimientos, se llegan a vender a US$15,000 el kilogramo. Esto se debe a que no todos los animales las producen, y en promedio cada animal proporciona menos de medio gramo de estas piedras. Es más común encontrarlas en animales mayores, ya que los jóvenes no tienen suficiente tiempo para desarrollarlas por completo.

La piedra que el empleado intentó robar aún no había pasado por un proceso de secado, lo que la hacía más pesada debido a la humedad. Este proceso puede durar aproximadamente un mes. En el país, hay pocos compradores de este producto, quienes luego lo exportan a China para su uso en medicina tradicional, como amuletos o como supuesto afrodisíaco.

Fuente: La Nación