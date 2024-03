En vivo: así se palpitó la previa de la apertura de las sesiones ordinarias

LA BRÚJULA 24 conversó esta mañana con algunas de las personalidades de distintos sectores en el ámbito público que se hicieron presentes en el Honorable Concejo Deliberante para presenciar la Apertura de las Sesiones Ordinarias 2024 y el discurso del intendente municipal, Federico Susbielles.

Federico Montero titular de la Agencia de Seguridad

“Sobre el operativo en las pensiones de calle Soler de esta mañana, viene de la mano de lo que venimos planificando y esta temática es esencial para ver quiénes residen allí. Son zonas en las que tenemos algunas quejas y hay un detenido con antecedentes en el marco del procedimiento de esta mañana. La idea es tener un control debido en un momento crítico donde a la gente no se le puede sumar el problema de inseguridad. Si lo quieren llamar mano dura, bienvenido sea, podemos cometer errores, pero no dejaremos de trabajar”.

Carlos De Vadillo secretario de Economía

“El ejercicio en recursos ordinarios cuando asumimos cerraba con un déficit proyectado de 1150 millones de pesos. Los sueldos se están pudiendo pagar, pero realizando algunas compensaciones para afrontar las erogaciones del municipio. Lo ideal del presupuesto no es quedar con un monto a favor para que no quede dinero por ejecutar ni tampoco que haya déficit, se tiene que tender a un equilibrio. En el presupuesto 2024 continuamos teniendo obras comprometidas, pero estamos a la espera de la resolución para saber si Nación va a mandar los fondos. Aquellas que estaban en ejecución, no hemos tenido ingresos del gobierno central. La intención del Intendente es terminar las obras que están en marcha, habrá que ver cómo se administran los recursos”.

Carlos Salgado Juez de Faltas

“Estamos trabajando en conjunto con la gente de Ordenamiento Urbano. El seguro es el único comprobante que se puede exhibir digitalmente. El tema es que después del temporal, hay sectores que tienen poca señal, por eso se sugiere tenerlo de manera física. En el nuevo edificio estamos bien, cómodos, reconociendo el lugar”.

Graciela Kuntz secretario general de Gastronómicos

“Los restaurantes tuvieron una buena jornada en el Día de los Enamorados. Están empezando a sentir lo que está pasando, tenemos aumentos de un 90% para el personal y para mayo un 240% de incremento salarial al básico. En Bahía hay unos mil gastronómicos repartidos en 300 locales entre bares, hoteles, restaurantes y confiterías. Está empezando a ser un año bravo, nos mantenemos bien porque los empleados van a seguir cobrando. Los clientes van dejando menos propina”.

Marcelo Feliú senador provincial

“No venimos de años fáciles, este viene complejo con características nuevas. Esperemos que se encauce, con responsabilidad de todos niveles, buscando denominadores comunes que no agraven una crisis económica, social y política que no le conviene a nadie. Es un desafío para todos. A fin de año se avanzó en las leyes para que el Gobernador inicie su nuevo mandato, las impositivas y las emergencias y ahí se vio que hubo un importante consenso de la mayoría de las fuerzas políticas. Se entendió que lo más importante era que la provincia avance en tal sentido, una forma de trabajo que esperemos que el Congreso Nacional y todos los ámbitos legislativos puedan avanzar. El voto popular legitima a un Ejecutivo, pero se debe legislar con los otros sectores del Estado. Habrá que esperar hoy el discurso del Presidente y el del Gobernador el lunes. Veo que los bloques tienden a buscar herramientas que favorecen a la provincia de Buenos Aires, esperemos que no sea desfinanciada y pueda seguir dando respuestas, aunque sea mínimas, para que no se replique lo de Chubut. El camino debe ser otro y el Presidente tiene la posibilidad de afianzar su rumbo, el que le dio el respaldo popular, bajando un tono, evitando los enfrentamientos. Es una expresión de deseo que esperamos que se concrete”.

Fernando Compagnoni diputado provincial

“La ciudadanía está esperando las palabras del Presidente. A uno puede gustarle o no su estilo, pero lo cierto es que es coherente entre lo que presentó en su campaña electoral y las medidas que toma. Este es un momento en el que se nos va a marcar el rumbo de este nuevo año, lo propio ocurrirá con el discurso del Intendente en minutos. Uno siempre tiene las mejores expectativas.

Fabiana Úngaro concejal

“El proyecto sobre la utilización de los árboles caídos en el temporal se va a presentar en próximas sesiones. Aquel fue en respuesta a la propuesta de vecinos, aclaré que no se iba a hacer en lo inmediato. Me llamaron de muchísimas sociedades de fomento que tienen espacios públicos sin juegos ni bancos. Se va a sumar a otros que tiene el municipio”.