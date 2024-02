Implosión del Titan: difunden el audio de los inquietantes ruidos escuchados en el fondo del mar

Un documental de la televisión británica pronto revelará los misteriosos sonidos detectados en el área de búsqueda del sumergible Titan de OceanGate, el cual desapareció el pasado verano en el Atlántico, llevando a bordo a cinco personas que se dirigían a visitar los restos del Titanic.

Después de que Titan perdiera contacto con su nave nodriza, los informes del segundo día de búsqueda aseguraban que se escuchaban golpes en las profundidades a intervalos de 30 minutos. “The Titan Sub Disaster: Minute by Minute”, un documental del Canal 5, presenta por primera vez para los espectadores estos audios cuyo sonido se asemeja al de una persona golpeando un metal.

Durante la búsqueda desesperada, el sonido generó esperanzas entre los equipos de rescate, quienes llegaron a considerar la posibilidad de que fuera algún superviviente intentando enviar un mensaje a la superficie.

Sin embargo, más tarde se determinó que el ruido no pudo haber sido causado por los ocupantes de Titan, quienes murieron instantáneamente en la catastrófica implosión del batiscafo dos horas después de iniciar su inmersión. Aun así, no está claro qué originó realmente los golpes.

El documental del Canal 5 se enfoca en el trabajo conjunto realizado por los guardacostas de Estados Unidos y el Ejército. “Podría ser el sonido de alguien golpeando. La simetría entre esos golpes es muy inusual”, explica Ryan Ramsey, ex capitán de submarinos de la Armada, en el documental. “Es rítmico, como si alguien estuviera haciendo ese sonido, y el hecho de que se repita es realmente inusual”.

Estos sonidos que se escuchaban en la zona donde desapareció Titan llenaron de esperanza a las cinco familias afectadas, pero estas expectativas se vieron trágicamente desvanecidas cuando el Odysseus 6K, el sumergible líder del equipo de búsqueda, encontró los restos del submarino Titan a unos 1.600 pies de la proa del Titanic.

Diez días después de la desaparición de Titan el 18 de junio, la Guardia Costera anunció que se habían localizado presuntos restos humanos entre los restos del sumergible de OceanGate.

“The Titan Sub Disaster: Minute by Minute” también explora las lecciones aprendidas del desastre. Después de detectar los sonidos de los golpes, varios expertos advirtieron que no deben interpretarse como evidencia de vida. Muchos sugirieron que probablemente el ruido se atribuyó a escombros y basura del infame naufragio. Jeff Karson, profesor emérito de Ciencias de la Tierra y Ambientales de la Universidad de Syracuse, explicó que esos sonidos probablemente fueron producto de ilusiones de la Guardia Costera de Estados Unidos.

