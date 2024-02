Lo condenan por secuestrar y abusar de su excuñada: el testimonio de la víctima

La Justicia condenó en juicio abreviado a Franco Mauricio Caravello por retener a su excuñada durante cuatro días en contra de su voluntad dentro de un domicilio y abusar de ella. En el marco de una investigación realizada por la UFIJ N.º 4, el juez Hugo De Rosa integrante del Tribunal en lo Criminal N.º 1 le dictó una pena de siete años de prisión.

El hecho se produjo el 26 de febrero de 2023 cuando la mujer circulaba por calle Alvarado al 1900 junto al hermano del imputado, a quien agredió con un golpe de puño y amenazó con un cuchillo.

Cuando la víctima se retiraba del lugar, Caravello la tomó del brazo y de sus cabellos, llevándola hasta su domicilio ubicado en calle Alberti al 200, donde la retuvo bajo amenazas de muerte desde el 26 febrero hasta el día 1 de marzo en horas de la tarde y abusó sexualmente de ella.

La mujer logró alertar a una amiga a través de un mensaje de texto, se dio aviso al 911 y se montó un operativo policial en el lugar hasta que lograron ingresar al domicilio y liberar a la mujer, quien se encontraba en estado de shock.

Caravello fue condenado por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida mediante amenazas en concurso real con abuso sexual con acceso carnal.

TRAS EL HECHO, LA VÍCITMA HABLÓ CON LA BRÚJULA 24

Dos días después de lo ocurrido, la víctima habló con el móvil de La Brújula 24 y dijo que “es medio raro volver a hablarlo, me resulta chocante. No sé por dónde empezar”.

“Al hermano lo amenazó el domingo y lo salió a correr con un cuchillo. Yo salí atrás y ahí me agarró y me llevó a la casa, donde me encerró cuatro días”, comentó.

Respecto de su denuncia, señaló que “me encerró en la casa y no podía salir. Yo tengo muchos ataques de pánico y no podía hablar ni hacer nada. Tuve ataques muy fuertes, nadie me escuchaba. El lugar es un monoambiente y hacía lo que quería adentro, pero no podía salir. Él se quedaba conmigo todo el tiempo”.

Respecto de la relación con su ex pareja, relató que “él nunca se imaginó lo que estaba pasando, habrá pensado que no lo quería ver más. Me llamó por teléfono, pero lo tenía apagado, se me quedó sin batería”. “Después de algunos días logré prenderlo sin que me viera y le mandé mensaje a una amiga para que le avise a mi ex”.