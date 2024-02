Se incendió la vivienda de una mujer: investigan si fue intencional

Una mujer de 40 años que sufrió el incendio de su casa en la madrugada de hoy domingo sospecha que el fuego se generó de forma intencional, y cree que su expareja fue quien lo inició.

Según trascendió, la dueña de la propiedad estaba durmiendo junto a su hija cuando comenzaron las llamas en la zona de la cocina. La sospecha es que alguien pudo haber arrojado algún elemento combustible, aunque hasta ahora no se conoce de testigos que vieran esa situación. Sin embargo, la dueña de la propiedad aseguró que tiene una mala relación con su ex, por lo que no se descarta que esté relacionado con el hecho. Las pericias oficiales de bombero definirán si el incendio fue o no intencional.

En el lugar trabajó personal de la guardia de Defensa Civil, bomberos del cuartel Alberdi, y policía del Comando de Patrulla. A pesar de que no hubo heridos, sí se registraron daños materiales.