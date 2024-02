El hallazgo de un “dragón” de 240 millones de años desconcierta a los expertos

Las entrañas del planeta Tierra albergan una abundancia inagotable de secretos ancestrales aguardando ser desenterrados por arqueólogos en diversos rincones. Cada expedición emprendida reviste una importancia vital para la comunidad científica, permitiendo desentrañar los enigmas más profundos de nuestros antepasados que poblaron esta tierra. Sin embargo, algunos hallazgos remontan su origen a miles de años atrás, como el descubrimiento del fósil apodado “dragón” en China, que se estima tiene una antigüedad de 240 millones de años.

El fascinante mundo de los dinosaurios ha sido tema de interés que ha atravesado generaciones de científicos ansiosos por comprender las eras del Triásico, Jurásico y Cretácico. En este contexto, un equipo de arqueólogos logró una hazaña impensable: el hallazgo de un fósil perteneciente a un reptil acuático con una antigüedad de 240 millones de años. Este espécimen, que alcanza una longitud de cinco metros, ha sido apodado “dragón” debido a la extraordinaria longitud de su cuello y cola, aunque su denominación científica es Dinocephalosaurus orientalis.

Aunque este reptil, perteneciente al período Triásico, fue descubierto en 2003, es la primera vez que se puede examinar en su totalidad gracias al excelente estado de conservación de sus restos, encontrados en antiguos depósitos de piedra caliza en el sur de China.

“Poseía extremidades en forma de aletas y su cuello era más largo que el cuerpo y la cola combinados”, explicó el Dr. Nick Fraser, quien formó parte del equipo de investigación encargado de estudiar este fósil, en una conversación con la BBC tras la conclusión de los estudios. Además, agregó: “Es otro ejemplo del sorprendente y maravilloso mundo del Triásico que sigue desconcertando a los paleontólogos”.

El Dr. Fraser también señaló: “Estamos seguros de que capturará la imaginación de personas en todo el mundo debido a su apariencia llamativa, reminiscente del mítico dragón chino, largo y serpenteante. Este descubrimiento solo aumenta la rareza del Triásico. Cada vez que exploramos estos depósitos, descubrimos algo nuevo”.

Otro especialista que comentó sobre este descubrimiento fue el Profesor Li Chun, quien afirmó: “Entre todos los extraordinarios hallazgos que hemos hecho en el Triásico de la provincia de Guizhou, el Dinocephalosaurus destaca como uno de los más notables”.

Los investigadores compararon al Dinocephalosaurus orientalis con el Tanystropheus hydroides, que comparte características similares y pertenece al período Triásico. La diferencia principal radica en que el primero poseía muchas más vértebras, similar a una serpiente, lo que según los especialistas, le conferiría una gran ventaja en la caza, especialmente para buscar alimento en grietas bajo el agua.

Es importante destacar que aquellos interesados en profundizar en los resultados de esta investigación pueden consultar el trabajo publicado en la revista Earth and Environmental Science: Transactions of the Royal Society of Edinburgh. Este trabajo internacional contó con la participación de especialistas de Estados Unidos, Reino Unido y Europa, quienes utilizaron especímenes recientemente descubiertos alojados en la Academia de Ciencias de China para llevar a cabo un estudio exhaustivo.

Fuente: La Nación