Mataron de un palazo en la cabeza a “Gordo”, un perro rescatado mascota de un chico autista

Débora Elizabeth Bahamonde, una habitante de la localidad de Carmen de Patagones, denunció ante la policía que un vecino le mató a su perro de un palazo en la cabeza.

Según le relató a la redacción de La Brújula 24, el pasado martes, cerca de las 23, su hijo de 14 años estaba junto a unos amigos, jugando en la plaza del barrio Villa Lynch, cuando “Gordo”, uno de los perros de la familia, los siguió. Mientras que estaban en la calle, comenzaron a arrojar piedras para que el animal las busque y se las devuelva. En un momento, otro can, que estaba en un gimnasio del sector, comenzó a torear con su mascota. “Ellos intentaron separarlos, pero no pudieron. Ahí fue cuando un hombre salió a la vereda con un palo parecido a un bate de baseball y lo golpeó en la cabeza”.

“Mi hijo no lo podía creer. Nuestro perro sangró, tembló, y a los pocos minutos murió. Cuando mi hijo le recriminó que le había matado a su mascota, este hombre le contestó que era solo un perro, que le iba a conseguir otro”, aseguró Débora.

Pero eso no es todo, porque, según consta en la denuncia policial, esta persona tomó el cuerpo de Gordo por una pata, y lo arrastró hasta su casa, dejando una marca de sangre en el camino. “Mi hijo me dijo ‘hablá con él para que me devuelva a mi perro muerto. Quiero enterrarlo yo’. Fue todo muy angustiante”.

Además, Débora explicó que otro de sus hijos padece síndrome del espectro autista, y que Gordo era el único animal al que estaba apegado: “Tuve que llevarlo esa noche a emergencias médicas. Todos mis hijos estaban muy angustiados, pero él, mucho más. Denuncié lo ocurrido ante la policía porque esto no puede quedar así. Es aberrante todo lo que estamos pasando. A Gordo lo rescatamos de la calle, estaba viejito, ciego de un ojo, rengueaba de una pata, y los dientes los tenía todos desgastados por los años. Era muy cariñoso con todos, no era un peligro para nadie”.