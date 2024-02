Murió Gustavo Raggio, entrenador de Estudiantes de Río Cuarto

Gustavo Raggio, entrenador de Estudiantes de Río Cuarto, murió a los 52 años tras su lucha contra una neumonía bilateral que lo mantuvo internado en terapia intensiva durante las últimas dos semanas. Cabe destacar que su salud se complicó considerablemente y requirió asistencia respiratoria.

“Fue con profundo dolor y tristeza que a las 19:06 fuimos notificados del fallecimiento de nuestro director técnico, el señor Gustavo Raggio”, fue el mensaje del club cordobés al comunicar la lamentable noticia. Estudiantes honró a su entrenador y se unió en la pena a sus seres queridos, poniendo de manifiesto la trayectoria de Raggio, a quien definió como un profesional entregado a sus responsabilidades hasta su último aliento.

Hasta siempre Gustavo… pic.twitter.com/0R4owicuol — A. A. Estudiantes de Río Cuarto (@EstudiantesRio4) February 20, 2024

El comunicado del club agregó: “Gustavo se encontraba trabajando en nuestra institución desde principios de enero, cuando asumió el desafío de llevar adelante los destinos futbolísticos del club. Nos unimos en el dolor a sus familiares, allegados y amigos en este duro momento y les hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias”.

No sólo Estudiantes despidió a Raggio, su ex club Quilmes también expresó su pesar: “Que descanses en paz, Carozo. Quilmes no te va a olvidar”. Es que Raggio tuvo una notable etapa como jugador en el equipo “Cervecero”, con el cual logró el ascenso a la Primera División en 2003.

Antes de iniciar su carrera como entrenador, Raggio jugó como marcador central en Newell ‘s Old Boys (donde fue compañero de Diego Maradona), y culminó su trayectoria como jugador en Argentino, de Rosario. Su debut como director técnico se dio en las inferiores de Newell’s, y en enero pasado asumió en Estudiantes de Río Cuarto, tras dirigir a Douglas Haig de Pergamino.

Fuente: LB24 / Crónica.