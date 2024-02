El gobierno confirmó que el bono para los jubilados será de 70 mil pesos

El Gobierno confirmó que pagará un bono de 70.000 pesos a los jubilados que cobren la mínima en marzo, cuando tendrá lugar el aumento automático de movilidad previsional. Así, la mínima con este agregado será cercana a los 205.000 pesos el mes próximo.

El incremento sobre los haberes que pagará la Anses de acuerdo a la fórmula trimestral será de 27 por ciento y el bono, según explicó el ministro de Economía, Luis Caputo, en una entrevista a TN. “El bono va a subir otro 30%, era de $55.000 y va a quedar en $70.000. Con ese aumento, la jubilación mínima va a quedar en $205.000”.

El gobierno dispuso un aumento del 27,18% en marzo para las jubilaciones. De esta manera, el haber mínimo alcanzará los $134.445, aunque el porcentaje de incremento será igual para todos los niveles de ingresos de jubilados y pensionados. A esta cifra se le sumará el bono.

“Lamentablemente (el Congreso) no pasó la ley” ómnibus, dijo Caputo, en referencia al cambio en la fórmula que pretendía esa iniciativa parlamentaria. “(Los jubilados) sufrieron una corrección del 40% durante el gobierno anterior y si no corregíamos la fórmula rápido seguía pasando”. “Es perjudicial para los jubilados sino para todos los argentinos. No podemos darnos el lujo de que siga primando esa fórmula”, planteó Caputo.

Por otra parte, mencionó que está en análisis un acuerdo nuevo con el Fondo Monetario. “Fue una muy buena reunión”, dijo el ministro de Economía, en referencia al encuentro con la subdirectora gerente del FMI Gita Gopinath este miércoles. “Lo que estamos haciendo es más de lo que ellos hubieran pedido y está pasando. Los resultados le están llamando la atención fuertemente. Tenemos un diálogo muy directo”, planteó.

“Ellos pusieron la posibilidad en carpeta de un nuevo acuerdo, nosotros también estudiamos alternativas y hablamos sobre un nuevo acuerdo, para ver si hay algo mejor para los argentinos. No es que vamos a hacerlo sino que vamos a estudiarlo. Si es mejor y que implique más desembolsos, bien. Estamos estudiando lo que sea mejor para el país”, detalló el jefe del Palacio de Hacienda.

