“Estamos ocupando terrenos que no tienen dueño”

Jorge es uno de los referentes de una importante cantidad de familias que pretenden edificar sus viviendas en tierras que no les son propias. En diálogo con LA BRÚJULA 24 aclaró que reclaman a las autoridades que intercedan para permitirles construir en un amplio macizo al lado del Barrio Napal o, en caso de que aparezca el dueño de ese lugar, puedan tener facilidades para comprar los lotes.

“Estamos haciendo una ocupación pacífica en el sector de 25 de Mayo, Tierra del Fuego y Segunda Pueyrredón. Son terrenos que están vacíos desde hace años y no tienen dueño porque no podemos pagar el alquiler. Somos familias de distintos barrios: Villa Delfina, Loma Paraguaya, Noroeste”, sostuvo, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Luego, diferenció que “tomar terrenos sería delito, nosotros lo que hacemos es limpiar esos lugares, incluso hasta los vecinos de enfrente están de acuerdo con nosotros. Hay un lote privado que nosotros no vamos a tocar. Nos estamos reorganizando, hablamos con la Policía que ha ido por llamadas de los vecinos para tomar datos o simplemente ver qué hacemos”.

“Limpiamos los terrenos con alguna máquina, pico y pala. No tenemos abogado, estamos viviendo necesidades y no podemos pagar alquiler. Por mi casa en Villa Delfina me cobran 60 mil pesos. Vivo de changas. Hoy fue la Municipalidad y un patrullero a sacar lo que habíamos cercado, nosotros vamos a volver porque ningún privado reclamó por esos lotes”, refirió en otro segmento de la entrevista radial.

Consultado respecto a si la intención es confrontar, recalcó que “en caso que aparezca, trataremos de conversar para pagar en cuotas. Nuestra idea no es entrar a un terreno gratis, no podemos comprarlo a los valores de hoy. Somos 70 familias que nos estamos instalando en dos hectáreas. Nosotros hacemos un obrador de chapa para tener a los chicos a la sombra y las herramientas, también un baño. Luego la idea es empezar a levantar las casas”.

“Nosotros venimos de una ocupación pacífica del Barrio Pedro Pico, apareció gente de Catastro con papeles de titularidad de Telefónica, que eran terrenos privados desde 1982. La Municipalidad cercó todo con alambre. El dato de estos terrenos nos lo pasó gente que ya ha estado antes y que allí no hay un dueño. Tenemos necesidad de vivienda, nos inscriben, pasan las gestiones y queda todo en veremos”, añadió.

Por último, Jorge lanzó que “el municipio tiene tierras. Hay trabajo, pero no alcanza el dinero. Hay familias que están pagando hasta 150 mil pesos de alquiler. No necesito decir que tengo diez hijos para que me den una vivienda, en mi caso estamos con mi pareja y ni siquiera podemos acceder a un terreno. Si pudiera comprarlo, no haría estas cosas. Estamos dispuestos a abonar 50 mil pesos por mes, llegar a un arreglo con el dueño de ese lugar”.