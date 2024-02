Sube el costo para mudarse a Bahía y estudiar en la UNS

El Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca difundió en las últimas horas que “en el mes de enero la variación de la canasta que mide el costo mensual de vivir en Bahía Blanca y estudiar en la Universidad del Sur para un estudiante de la región fue de 18,8%”.

De esta forma, asciende a $317.863. Al respecto, el economista jefe del Creebba, Gonzalo Semilla, aclaró en LA BRÚJULA 24 que “un poquito por debajo de la inflación que calculamos nosotros que nos dio 4 puntos menos. En febrero notamos que hay una desaceleración en materia de aumentos como lo que pasó de en enero respecto de diciembre”.

“La canasta va a seguir aumentando entre un 12 o 15% en marzo. El año pasado hicimos una encuesta con los alumnos que no son residentes en Bahía Blanca. Nos comentaron en qué gastaban, discriminado según rubro. Calculamos el hábito de consumo, un valor en pesos y la canasta daba 187 mil pesos que corresponde a mediados de septiembre de 2023”, aseguró Semilla en el programa “Hora Pico”.

No obstante, indicó que “también relevamos con qué frecuencia el alumno vuelve a su lugar de origen, lo que nos dio dos o tres veces al mes. Un detalle a aclarar es que los chicos no se movilizan en auto particular propio, por lo cual no está tomado lo que está en nuestro índice de precios que hacemos usualmente”.

“El alquiler está incluido, a través del índice del contrato de locación del Banco Central, que aún sigue vigente. Tuvimos cerca de 700 respuestas de los chicos, que es una referencia muy interesante para Bahía Blanca y de eso hicimos un promedio. Más de 200 mil pesos de los más de 317 mil se va en este ítem y en alimentos”, finalizó el economista.