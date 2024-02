Milei dijo cuál fue su mayor error y volvió a apuntar contra los gobernadores

El presidente de la Nación, Javier Milei, fue entrevistado por Luis Majul en la pantalla de LN+ y reveló que está “trabajando fuerte en una reforma tributaria”. Además calificó a la expresidenta Cristina Kirchner como “la jefa de la banda” tras las críticas sobre su plan económico, y consideró que su mayor error hasta ahora “fue creer que podía negociar en base a un planteo honesto con los gobernadores”.

“Cuando ideábamos la ley, en el capítulo cuatro nosotros plateábamos una situación fiscal en la cual arreglábamos los problemas de las provincias y nosotros lo hicimos con total honestidad”, indicó el lunes por la noche el líder La Libertad Avanza (LLA) consultado sobre el fracaso del megaproyecto oficialista en el Congreso. “El DNU y la Ley Bases eran (para) devolverle la libertad a la gente”, expresó.

En ese sentido, insistió que estaba dispuesto a cargar con el costo político de lo que implicaba el ajuste en las provincias. “Ellos [los gobernadores] en lugar de tomarlo como un acto de buena voluntad lo tomaron como una debilidad y como consecuencia de ello primero hubo que sacar el capitulo cuatro y después bajar la ley”.

En la misma línea, hizo un balance de sus primeros 70 días al frente del país y aseguró que por ahora “vienen invictos”. “Sé qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Estoy convencido”, plasmó. “Vamos invictos, pero el problema es que el círculo rojo no la ve. En el debate con Massa el círculo dijo una cosa y en las encuestas salió otra”, recordó y detalló: “Encontramos algo mucho más horrible de lo que imaginamos”.

Para ejemplificar algunos puntos que cambiaron con respecto de administraciones anteriores, ponderó el uso de vuelos normales para sus viajes al exterior y lo que eso implica como ahorro. “En el viaje a Davos nos ahorramos casi 400 mil dólares. Hicimos un diferencial de casi un millón de dólares, por más que adentro de lo que es el presupuesto parezca que son solo unas monedas”.

“Voy a trabajar para achicar el Estado y que se parezca cada vez más a mi ideal. La plata de la gente hay que cuidarla y hacerla rendir”, exclamó el Presidente. “En dos meses generamos un sistema de reordenamiento político. (Porque) del otro lado hay sátrapas, parásitos”, consideró y volvió a revalidar el ajuste: “Estamos cuidando el mango en todas las cosas. Si digo que hay que hacer el esfuerzo, el esfuerzo lo tenemos que hacer todos”.

Sobre la crítica respecto a sus formas, indicó: “¿Estoy violando la ley? ¿la vida? ¿la libertad? o ¿la propiedad? ¿Qué hay un catador de formas? Una de las cosas más importantes de la batalla cultural es exponer a los hipócritas. Como los hipócritas del Incaa que dicen que están a favor de la cultura… Mentira están a favor de los tongos”.

Por último, sobre las críticas de la exvicepresidenta Cristina Kirchner sobre el rumbo económico del Gobierno. Milei la calificó como “la jefa de la banda”, en alusión a las causas de corrupción que la involucran, pero destacó que en ningún momento tuvo palabras contra su personas, sino contras sus ideas. “El ataque que me hace en ese documento es un ataque a mis ideas, no a mi persona. No vi ninguna descalificación personal”.

Fuente: La Nación