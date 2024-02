El filoso comentario de Trueno contra Peso Pluma tras su separación de Nicki Nicole

A seis días de la escandalosa separación de Nicki Nicole y Peso Pluma, amigos y fanáticos mostraron su apoyo hacia la rosarina luego de que se conociera que su pareja le había sido infiel. En ese sentido, uno de los últimos en pronunciarse fue Trueno, el exnovio de la cantante, quien aprovechó una de sus presentaciones para disparar contra el mexicano.

Segundos antes de interpretar ‘Mamichula’, la canción que simbolizaba el amor entre el rapero y la autora de ‘Wapo traketero’, Trueno tomó el micrófono. Desde el escenario del Surfestival de Chile, el joven hizo un filoso comentario: “Yo creo que este mundo se divide entre los traidores y los fieles, así que le agradezco a todas las personas que son fieles que están acá”.

Inmediatamente, la gente reunida estalló en un grito y comenzaron a cantar la letra del hit, el cual acaba de reingresar al TOP 200 Global de Spotify tras más de 3 años. Esta no es la primera vez que el chico oriundo de La Boca se pronuncia sobre la separación de Nicki Nicole. El día que se conoció la noticia, Mateo Palacios Corazzina –nombre real del cantante– utilizó X para referirse al tema. “Aprendí que es más importante el ‘hacia dónde’ que ‘con quién’”, dijo destacando los valores y lecciones aprendidas tras su relación con la rosarina.

El vínculo entre los artistas de la música urbana argentina terminó a principios de 2023, tras más de dos años juntos y luego de haberse comprometido. Según pudo saber Teleshow, la decisión la tomó la rosarina, quien descubrió algunas actitudes en su pareja que no le gustaban, además de supuestos mensajes comprometedores. Lo cierto es que ni Trueno ni Nicki salieron a hablar públicamente del tema, solo dejaron de mostrarse juntos y ella escribió una canción, a modo de despedida de ese vínculo, la cual fue incluida en su último álbum: Alma.

Así, la cantante de ‘Dispara ***’ comenzó a salir con el mexicano. Una de sus primeras apariciones públicas fue paseando por los parques de Disney. En ese momento, esos videos fueron compartidos y viralizados por quienes reconocieron a las figuras de la música caminando junto a un grupo de amigos y resguardados por personal de seguridad. También, a través de Twitter un usuario había subido una foto donde se los puede ver a ambos descansando mientras él la abraza y la toma por la cintura.

Pero lejos de todo ese romanticismo, después de menos de un año de relación, todo terminó de la peor manera. Luego del partido entre Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers por el Super Bowl XVIII, Peso Pluma fue a una fiesta privada en Las Vegas junto a su amigo, el DJ Alec Monopoly. Horas después, se hizo viral un video dondeel joven entra a un casino junto a una mujer.

Al conocerse las imágenes, la rosarina se expresó por sus redes sociales, donde confirmó el fin de la relación y la manera en la que se enteró de la situación: “El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto…Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy.

Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”.

Fuente: Infobae