“Hoy las familias deambulan buscando medicamentos que son vitales”

El diputado nacional de Unión por la Patria y ex ministro de Salud de Axel Kicillof, Daniel Gollán, criticó fuertemente al gobierno nacional por no entregar medicación vital a centenares de personas.

En diálogo con el programa “Hoy También”, que se emite por La Brújula 24, el actual legislador señaló que “la respuesta oficial para todo es no hay plata, cuando distintos sectores van en su desesperación porque no solo se han discontinuado la entrega de medicamentos que venían de hace mucho tiempo, no se hacen nuevas adquisiciones”.

“Es un denominador común de todos los ministerios, van entregando remanentes, se van vaciando los stocks y no se está comprando. Por lo tanto, todos los programas, los más urgentes como los oncológicos del banco nacional de drogas, se van terminando. La respuesta es que vayan a buscar a las provincias”, señaló.

Ante un silencio que aturde de parte de autoridades y medios, centenares de personas están dejando de recibir medicación vital que debe proveer el gobierno nacional. Están en riesgo de muerte. Cada una de estas muertes será un acto premeditado de abandono de persona. Que conste — Daniel Gollan (@DrDanielGollan) February 16, 2024

En esa misma línea, Gollán consideró que “la salud la construimos entre todos los actores, privados y públicos, y así se hacía y se administraba a través del Consejo Federal de Salud. Se definían programas nacionales de aportes de Nación a distintos programas de salud, de atención, prevención, de provisión de medicamentos, para el HIV, diabetes, etc”.

“Son programas que se establecían como una base de llegada al conjunto del país, de todas las necesidades, para poder tener una base de acceso a esos medicamentos común y accesible para todos los argentinos. Eso es lo que se está discontinuando”, apuntó.

Además, expuso que “hoy las familias andan deambulando en las reparticiones tratando de conseguir medicamentos que son vitales. Discontinuarlos es dejar avanzar una enfermedad que puede llevar a la muerte. A nosotros, que fuimos funcionarios, nos explotan los teléfonos todos los días con pedidos casi de súplica. A algunos se los acaban de entregar y les avisan que es la última. Hay que ver la angustia de madres de chicos que están en esta situación, con drogas que salen por arriba del millón de pesos”.

“Todo el mundo está viendo hoy como pagar el colectivo o comprar un paquete de fideos, porque han pulverizado el valor de los ingresos de los salarios y jubilaciones, entonces la solidaridad social y familiar, por más que se quiera, está rota”, argumentó.

