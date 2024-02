Yanina Latorre enfrentada con sus compañeras por el ataque de “haters”

Es viernes y la mejor manera de cerrar la semana es con otra columna de Laura Ubfal. Lo que hay que saber del mundo del espectáculo está en “Hora Pico”, por La Brújula 24.

El apoyo a Lali recorrió todo el abanico ideológico: su respuesta

Es tan claro ver la agresión injustificada a Lali por parte del Presidente de la Nación, como artista y como mujer, a una figura que trabaja desde niña y que creció por su propio peso y su talento, que casi nadie dejó de pronunciarse a favor de la creadora de “Quiénes son?” y las redes sociales estallaron contra el ensañamiento gubernamental contra ella.

Lo que sorprendió es el apoyo a Lali que recorrió todo el abanico ideológico, desde Amalia Granata y Carolina Píparo, a todas sus compañeras y compañeros de los elencos de Cris Morena y decenas de artistas del mundo de la música, periodistas, actores y comunicadores. Para muestra bastan algunos “botones”.

No consumo la música de @lalioficial y creo estar en las antípodas ideológicas con ella, pero estigmatizarla y marcarla como lo esta haciendo Javier es copiar un modelo del cual el dijo venia a combatir.

Pensé que el Papa le había dado una clase de grandeza y amor al prójimo, y… — Amalia Granata 💙💙 (@AmelieGranata) February 15, 2024

En esta casa siempre del lado @lalioficial de la vida ! — BƦE₦Ðλ Gλ₦Ðł₦ł 💚 (@brendagandiniok) February 15, 2024

A favor de @lalioficial siempre y de toda expresión de cultura popular. Nunca más los tiempos oscuros donde los dinosaurios atacan y persiguen a los artistas — super ratones (@superatones) February 15, 2024

Personalizar y atacar a una artista por decisiones que tomaron otros políticos es erróneo.

Personalizar y atacar a una artista desde el poder del Estado es asimétrico.

No es por ahí. — Carolina Piparo (@CarolinaPiparo) February 15, 2024

Paralelamente, hay quienes comenzaron a publicar los Festivales Públicos, bancados por gobernadores e intendentes, donde participó Fátima Flórez, novia del Presidente, pero no se trata de cambiar un artista por otro, sino de poner la mira en donde hay que ponerla y más viniendo desde el Poder Ejecutivo.

La “caza de brujas” pasó también por Adrián Suar hace unos días, cuando salió a defender el InCAA, pero no tuvo el alcance del tema Lali. Y siempre el argumento del Presidente es el mismo, o los artistas o que los chicos coman, una dicotomía que no tiene visos de realidad. Y eso es grave.

Maite, Feudale y Pouso discutieron con Yanina por el ataque de “haters”

Hablando en estos días en distintos medios, Yanina Latorre comentó que tiene tres compañeras en LAM que son “kichneristas” y tanto Maite Peñonori, como Marcela Feudale y Josefina Pouso salieron a enfrentarla por encasillarlas y llenar sus redes de haters.

Marcela Feudale le pidió a Yanina respeto por sus opiniones y consideró que sus dichos fueron discriminatorios, sobre todo sumados a la charla en el pase con Luis Majul en su radio, donde el periodista habló de la doble vara para mirar los hechos del gobierno anterior y el actual, siempre sobre el tema de estos días de Lali, Nacho Viale y demás.

“Lo que hizo Yanina no me gusta y sólo alimenta a que me puteen” dijo Maite y hasta Fernanda Iglesias que coincide ideológicamente con Yanina le explicó que “lo que hiciste molesta porque son compañeras de trabajo”.

“Si a mí me decís “gorila” me chupa tres huev….pero por algo a vos te molesta que te diga peroncha” le dijo Yanina y Marcela le dijo que “no me gusta que una persona que labura conmigo cotidianamente hable de mí”.

Marcela Feudale le dijo a Yanina Latorre en la cara que ella le pedía desesperada favores a Alberto Fernández y se hace la loca con Lali.



