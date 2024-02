“Ullman disponía el uso de materiales y personal municipal para su beneficio”

El fiscal Gustavo Zorzano habló esta mañana con el periodista Germán Sasso, por La Brújula 24, respecto de un resonante caso de corrupción que sacudió a todo Coronel Dorrego.

En concreto, se refirió a la condena que recayó sobre Horacio Ullmann, quien en el año 2017 era el titular de Obras Sanitarias y Alumbrado Público del vecino distrito, durante la gestión del radical Raúl Reyes, y mandó a hacerse las cloacas de su cuadra con fondos públicos.

En tal sentido, Zorzano describió que la investigación llevada adelante por la Fiscalía N°10 comprobó que “durante su período –Ullman– dispuso dos obras en forma irregular, es decir, sin seguir los pasos que corresponden”.

“Una obra pública, cualquiera sea, se determina con la disposición del Poder Ejecutivo y tiene que estar autorizada por el Concejo Deliberante. Sin embargo, para evitar todo ese proceso, y teniendo en cuenta las facultades que tenía, Ullman dispuso la realización de la obra. La red cloacal llegaba hasta una esquina cercana a un complejo edilicio que él tenía, que no tenía por entonces ni agua corriente ni cloacas. Y lo que hizo fue disponer la ampliación de la red, los metros necesarios hasta su inmueble. Después procedió a la conexión domiciliaria”, explicó.

De igual modo, comentó que “otra de las cosas que hizo, como no contaba con agua corriente, le ordenó a un contratista municipal romper el asfalto y hacer un pozo hasta el caño maestro para después liberarlo y hacer la conexión,, sin seguir los mecanismos legales correspondientes”.

“Este contratista declaró en el marco del expediente, explicó los hechos y dijo que no supuso una irregularidad, porque era habitual que lo llamaran por distintas razones para hacer algún pozo o reparaciones. Se enteró de que era irregular cuando fue a cobrar y le dijeron que era una obra no autorizada”.

“El director de Obras Públicas no se hizo cargo porque dependía de alguien que estaba por debajo. Quizás la envergadura de las obras no era importante, lo más reprochable es que un funcionario antepone los intereses personales a los públicos. Como no quería seguir los pasos correspondientes, dispuso el uso de materiales y personal municipal”, sentenció Zorzano.