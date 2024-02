Gerardo Romano confirmó que sufre Parkinson

Gerardo Romano sorprendió a todos al contar en una entrevista con Chiche Gelblung en Crónica que padece Parkinson. El actor estaba hablando de Un judío común y corriente, obra que protagoniza en Mar del Plata, cuando reveló que sufre la enfermedad. Mientras mostraba qué tenía en su camarín, dijo: “Esto es la mesa de un jubilado, crema de marihuana para el dolor y esto para el Parkinson, para el colesterol…”.

Sin filtros, el conductor le consultó: “¿Vos tenés Parkinson? ¿Desde cuándo?”. “Sí, no se nota porque laburo mucho y no doy conferencias de prensa diciendo ‘tengo Parkinson’”, explicó.

Acto seguido, añadió: “Todos los seres humanos deberían ejercer una actividad intelectual donde el esfuerzo neuronal sea memorizar algo”. Por último, el actor concluyó: “Yo no puedo en la función de hoy parar y decir ‘perdón, estoy enfermo, me olvidé la letra, un segundito’. No puedo. Tengo que hacer el esfuerzo sobrehumano de reencontrarme con el hilo, y ese esfuerzo es como un músculo. Y después, bueno, nado. Nado tres veces por semana”.

