Nación dejaría de transferir fondos a las provincias para adicionales del salario docente

El Gobierno nacional confirmó el recorte de fondos a las provincias para sumas adicionales que conforman el salario docente, como es el caso del Fondo de Incentivo Docente. Así lo confirmó esta mañana, en conferencia de prensa en Casa de Gobierno, el vocero Manuel Adorni.

El funcionario inició su alocución refiriéndose al reclamo que hace la Ctera por una “paritaria nacional docente”.

“Lo que se denomina popularmente paritaria docente nacional, que todos sabemos que no es tal porque no existe la paritaria docente nacional se está evaluando; aún no hay ninguna definición al respecto. Recordemos que los salarios docentes dependen de cada uno de los gobernadores y del jefe de la Ciudad de Buenos Aires, por lo tanto cada jurisdicción es libre de pactar el salario que deseen con sus trabajadores”, afirmó y agregó: “Por supuesto que el Gobierno va a proponer siempre que la cantidad de días de clase se cumplan y que cada argentino pueda educarse”.

Respecto del Fondo Educativo, “en principio la Nación no lo va a transferir porque es un fondo que no tiene existencia, no existe”.