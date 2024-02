Lo que viene en una semana caliente de “Gran Hermano”

Fue una Gala con muchos condimentos. Desde la sanción a las “Superpoderosas” (o ex) que fueron a placa y no podrán jugar por el liderazgo este martes, hasta el 50 por ciento del presupuesto perdido por la Casa, pasando por la pelea de Furia y Agostina; la de Emma y Virginia por un edulcorante no comprado, hasta la eliminación finalmente de Joel, como lo pidió Juliana.

Ahora ya son sólo doce en la Casa y en este martes se verá por primera vez el desafío de los “Congelados”, además de la “prueba del lider” y el Debate con quien salió del juego, Joel, con los analistas.

La pelea de Furia y Agostina

El enfrentamiento entre las “furiosas” fue fuerte pero anunciado, cuando Furia dijo que “la Poli” no venía charlando con ella, no tomaba mate a su lado ni le hablaba, aunque Agos dijo que le fue leal y nunca la traicionó.

Lo que detonó la guerra fue la advertencia de “Gran Hermano” sobre el hablar con el afuera y los gritos y la mirada de Agos a Furia delante de todos, diciéndole que eso era para ella. Esa exposición pública en la Casa fue la que enojó a Juliana, viniendo de alguien que se suponía estaba de su lado.

El distanciamiento fue una consecuencia de varios factores, pero la presencia de Romina, a nuestro parecer, tuvo que ver también con lo que pasó después entre ellas.

Tres en placa y más

La placa de la semana ya cuenta con Lucía, Rosina y Zoe, quienes no podrán ser salvadas por quien sea lider y habrá que ver a quién más nominan, con lo que puede ser otra placa multitudinaria.

Por como quedaron los grupos, Manzana, Emma y hasta ayer Virginia, que si es inteligente tienen que cruzarse rápidamente de vereda tras su pelea con el peluquero cordobés, se supone irán contra el Imperio Furioso Chino (Furia, Chino, Bauti, Nico, Licha) ahora sin Agos, que habrá que ver cómo se ubica esta semana en el juego.

Emma y Furia se adelantaron

Emma apenas se fue su amado Joel le habló a las Superpoderosas para que voten a Virginia (a quien ahora odia tras el episodio del edulcorante) y se salven ellas, casi un complot.

Furia escuchaba todo y habló de la tirada de cartas y de que el próximo era Manzana. Si Big Apple se le planta al Chino como dijo, va directo a placa por la gente. Todo puede pasar.

