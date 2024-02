La historia de amor de Peso Pluma y Nicki Nicole terminó por un escándalo

Se terminó el amor entre Nicki Nicole y Peso Pluma en medio de un escándalo internacional. Este martes 13 de febrero, la artista argentina fue la encargada de confirmar la separación, luego de que se viralizara en las redes sociales un video del cantante mexicano caminando de la mano con una mujer en el Super Bowl, en Las Vegas, Nevada.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, escribió la intérprete en una historia que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

De esta manera, Nicki prefirió dar por finalizado el noviazgo ante una posible infidelidad de parte del músico mientras se encuentra de gira por Bolivia. La última vez que se habían mostrado juntos fue en la ceremonia de los premios Grammys, el pasado domingo 4 de febrero.

Además, furiosa por todo esta situación, la cantante aprovechó para borrar todas las fotografías en las que aparecía junto a Peso Pluma en su perfil de Instagram, en el que tiene más de 19 millones de seguidores. Por su parte, el músico mexicano todavía no hizo un comentario respecto al video con otra mujer en Las Vegas. Incluso, todavía mantiene imágenes y videos que publicó de la joven en su cuenta.

Cabe recordar que Nicki Nicole y Peso Pluma se conocieron trabajando en la pasión que ambos comparten: la música. Ellos habían grabado “Por las noches”, una canción que hicieron en común y que se lanzó en 2021. Luego, fueron vistos juntos en los parques de Disney y en más de una oportunidad el intérprete mexicano viajó a la Argentina para reencontrarse con la joven rosarina.

Los rumores de romance empezaron a tomar cada día más fuerza. Cuando le preguntaban a ella sobre este vínculo, Nicki solo respondía que “se estaban conociendo, que eran buenos amigos”. Con el paso del tiempo, se seguían mostrando juntos, en eventos públicos relacionados a la música. Más allá de que se estaban enamorando, tardaron en blanquear su noviazgo de manera oficial.

Sin embargo, llegó un momento en el que casi no podían ocultar sus sentimientos, como cuando los artistas compartieron escenario en los Premios Billboard 2023, donde incluso se los vio tomados de la mano. Tras ese episodio, algunos usuarios de redes sociales consideraron ese gesto como una declaración pública de amor. En el final, el músico le dio un beso en la frente a su colega y se fueron agarrados de la mano.

Finalmente, en octubre de 2023, decidieron confirmar su relación amorosa en las redes sociales. No faltaron palabras, solo compartieron una selfie romántica que se sacaron muy unidos, junto a un corazón negro. Sus cientos de seguidores celebraron este vínculo, especialmente porque ambos se mostraban muy felices.

Más allá de que se habían convertido en una de las parejas más queridas del mundo de la música, hoy Nicki Nicole y Peso Pluma ya no siguen juntos, solo quedan los recuerdos de una historia de amor muy intensa que lamentablemente tuvo un final abrupto tras el engaño del músico mexicano.

