El Vaticano destaca la buena “sintonía” entre el Papa y Milei

El secretario de Culto, Francisco Sánchez, destacó este lunes la buena “sintonía” que se vivió durante la audiencia que el presidente Javier Milei mantuvo en el Vaticano con el papa Francisco, en una reunión privada que se extendió por más de una hora y en la que ambos, indicó el funcionario, dialogaron “de manera muy cordial, con mucha simpatía y amistad”.

“Hablé con varios cardenales (en el Vaticano) y estaban todos muy impresionados por esa sintonía” entre el mandatario y el pontífice, afirmó Sánchez en declaraciones a Radio Mitre.

El secretario de Culto indicó que en la Santa Sede “no se dedica tanto tiempo a ninguna representación internacional como se le concedió a Milei”, y destacó que “todo se desarrolló allí muy por encima de los estándares esperados”.

“Nos dejó a todos muy conformes”, afirmó.

Sánchez indicó que la audiencia entre Milei y el papa Francisco, como también la canonización de la flamante santa argentina Mama Antula, consagrada el domingo en el Vaticano, fueron “dos ceremonias muy emotivas”.

“No sé si el Presidente le volvió a pedir disculpas a Francisco por el trato que tuvo, pero no tengo dudas de que el Papa, una vez que perdona, perdona”

“Nos gustó mucho el gesto del Presidente hacia Francisco y el del Papa a Milei como finalización de esa ceremonia. Fue un hecho muy significativo que hoy tuvo como ratificación de ese saludo una audiencia papal llevada adelante de manera muy cordial, con mucha simpatía y mucha amistad entre los dos”, agregó Sánchez.

Al tratarse de una audiencia privada, el funcionario dijo desconocer si allí el primer mandatario presentó nuevamente sus disculpas a Francisco por los dichos expresados en el pasado hacia el religioso argentino.

“No sé si el Presidente le volvió a pedir disculpas a Francisco por el trato que tuvo, pero no tengo dudas de que el Papa, una vez que perdona, perdona. No sé si el Presidente tuvo nuevos gestos con el Papa, pero si ocurrió, no tengo dudas de que haya sido así”, sostuvo.

Milei se reunió la mañana de este lunes en el Vaticano con el papa Francisco en un encuentro de una hora, en la primera reunión privada entre ambos luego de los saludos que se intercambiaron ayer en la canonización de la flamante santa argentina Mama Antula.

Tras el encuentro, el Papa saludó a la delegación que integran la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la canciller Diana Mondino; el ministro del Interior, Guillermo Francos; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el rabino designado embajador en Israel, Axel Wahnish.

Fuente: LB24 / Télam.