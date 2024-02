“Puede haber una suba de casos, pero no tan rápido como otras enfermedades”

El doctor Diego Maurizi, infectólogo local, habló esta mañana en La Brújula 24 sobre la situación en torno al dengue en Bahía Blanca. Cabe recordar que en las últimas horas fueron confirmados los primeros tres casos de pacientes contagiados por ese mosquito en la ciudad.

“El escenario es que el insecto vector lo tenemos desde hace ocho años más o menos, y hasta ahora no teníamos casos de infectados que no habían viajado a zonas endémicas, como CABA, AMBA, Santa Fe, Córdoba, todo lo que es el norte no andino. Tener en Bahía personas con dolores musculares, fiebre y sin catarro respiratorio, nos lleva a sospechar dengue. Y si luego da positivo, es autóctono. Es decir, ya hay mosquitos que empiezan a tener el virus”, consideró el especialista en el programa “Una buena razón”.

Y agregó: “Lo primero que debemos hacer es saber si tengo el Aedes aegypti en mi casa. Hay que tapar todo reservorio que tenga agua, porque el mosquito pone el huevo en las paredes de ese reservorio. Debemos tirar todo cacharro que tengamos y no sirva, o girar un elemento que pueda contener agua”.

“Tapar, lavar, tirar y girar serían las cuatro palabras de oro para repasar en mi patio. También lo tiene que hacer mi vecino, porque el Aedes no viaja más de 100 metros”, apuntó.

El infectólogo Diego Maurizi (Foto archivo de La Brújula 24)

Por otro parte, a modo de análisis, señaló que “la Municipalidad lo está haciendo, pero es imposible entrar a las 200 mil casas que hay en Bahía Blanca, por eso tenemos que hacerlo nosotros”.

¿Puede haber un brote en Bahía?

“En general, esto es una enfermedad que va mucho más lento que otras infecciones. Puede haber un brote porque tenemos el mosquito y también hay mucha gente que permanentemente va a Buenos Aires y regresa. El 50, 60, 70 por ciento de las personas que tienen dengue cursan una enfermedad asintomática. Si luego lo pica el mosquito, después de 15 días es apto para picar a otra persona y trasmitir la enfermedad”, contó el profesional.

Y añadió: “Puede haber un aumento de casos, pero no con un ascenso tan rápido como otras enfermedades respiratorias”.