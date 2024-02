Javier Milei dijo que profundizará el ajuste

Desde Roma, donde tiene previsto participar de la canonización de Mama Antula y mantener una audiencia privada con el papa Francisco, Javier Milei volvió a atacar con dureza a diputados y gobernadores, advirtió por más recortes a las provincias y aseguró que no va a negociar su plan económico.

El Presidente sostuvo además que lo que ocurrió con el debate de la Ley Ómnibus fue “maravilloso” porque, al ordenar que se retire el proyecto de la discusión en el recinto, dejó “en evidencia quiénes son la mugre de la política”.

“Obviamente”, cuantas menos herramientas tenga, más tengo que profundizar el ajuste del gasto público”, respondió cuando el periodista Marcelo Bonelli le preguntó en Radio Mitre si iba a haber más recortes en los fondos que el Gobierno envía a las provincias.

“¿Acaso no lo puedo hackear? ¿Acaso las provincias no tienen sus propios recurso? Yo no voy a negociar de ninguna manera mi programa económico, no voy a negociar bajo ningún punto de vista la meta del déficit cero, no voy a negociar de ninguna manera el saneamiento del Banco Central. La economía va a salir adelante. Voy a exterminar la inflación, voy a terminar con la inseguridad y, en el medio, voy dejando en evidencia quiénes son los políticos corruptos”, añadió.

