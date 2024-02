La tarjeta azul, cerca de usarse en el fútbol: cuál es su función

El fútbol está a punto de experimentar una revolución normativa con la introducción de una tarjeta azul y la implementación de sin bins o áreas de exclusión temporal para sancionar faltas temerosas y actitudes agresivas hacia los árbitros durante los partidos. Según lo anunciado por la International Football Association Board (IFAB), este cambio histórico, el primero desde la adopción de las tarjetas amarillas y rojas en el Mundial de 1970, tiene como objetivo mejorar la conducta de los jugadores en el terreno de juego.

La Asociación de Fútbol de Gales (FAW) había planeado usar esta tarjeta en competencias de base esta temporada, pero no obtuvo la aprobación necesaria y recurrió a mantener la clásica tarjeta amarilla en su lugar. Según detalló el medio inglés The Telegraph, este viernes se oficializarán los detalles de esta iniciativa que busca castigar tanto las faltas tácticas como el comportamiento antideportivo. No obstante, la IFAB la tiene en estudio en principio hasta marzo.

La medida de la cartulina azul permitirá la exclusión de un jugador del campo por 10 minutos tras cometer una infracción que se considere malintencionada o mostrar falta de respeto hacia el oficial del partido. Si un jugador acumula dos azules o una combinación de amarilla y azul en un mismo encuentro, será expulsado del juego mediante tarjeta roja. Esta nueva reglamentación se experimentará inicialmente fuera de las competiciones de élite para evaluar su eficacia y posibles ajustes, aunque podría implementarse en torneos de alto nivel como la FA Cup y la Copa Femenina de la Liga en Inglaterra en un futuro cercano. De instaurarse oficialmente a todo nivel, recién sería desde julio de 2024.

