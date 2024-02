Crisis del agua: el ministro de Infraestructura prometió obras para resolver un “problema de 50 años”

Gabriel Katopodis encabezó la comitiva de funcionarios bonaerenses que este mediodía realizó importantes anuncios de obras que se pondrán en marcha en la ciudad en dos ejes: pavimentación y luminarias. Asimismo, el ministro de Infraestructura se refirió a una de las candentes problemáticas locales: la crisis del agua. En ese sentido, Katopodis se refirió al aporte que la Provincia hace para paliar la emergencia y además dio cuenta de obras a retomarse y otras a ejecutarse con vistas a solucionar la cuestión estructural “de 50 años”.

A su turno Katopodis dijo que “es una alegría visitarlo a Federico, ahora ya como intendente; me tocó visitarlo en el puerto y caminar con él para que Bahía tenga un intendente como Federico Susbielles”.

“Está la decisión política del gobernador”

“Estamos desde la Provincia y el ministerio de Infraestructura trabajando cuerpo a cuerpo con el equipo del intendente desde el primer día. Uno de los ejes en los que Federico nos pidió especial atención y prioridad es la problemática del agua. Para eso la distribución de agua potable con cuadrillas y Absa en los barrios fue la respuesta más inmediata, pero a la par queremos poner en marcha obras para dar respuesta estructural a la problemática. Es un déficit de más de 50 años y está la decisión política del gobernador para que esas obras se concreten”, indicó.

El ministro lamentó que esté paralizada en forma absoluta la obra pública nacional. “Son 2.300 obras paradas, de las cuales en Provincia son más de 1.000, como la de El Cholo en Bahía. Le estamos exigiendo al gobierno nacional los fondos para que se vuelvan a poner en marcha porque son derechos de los bonaerenses”, completó.

Los llamados de Susbielles

En cuanto a la crisis hídrica, Katopodis resaltó el grado de atención que Susbielles le pide a Provincia. “Federico me ha llamado no menos de seis veces, no siempre en tono amigable y exigiéndome respuestas y planteándome cómo hacemos para encarar lo urgente, que era la distribución de agua en los barrios. Cuando empezó la crisis hídrica en Bahía había un par de camiones que Federico gestionó pero de Absa no teníamos presencia física ni camiones. Hoy tenemos más de veinte camiones trabajando, lo mismo en cuanto a las cuadrillas, que son más de treinta”, explicó.

Informó que se están redeterminando los contratos con las empresas para avanzar con las obras de abastecimiento y distribución de agua. “Por decisión del gobernador, esos fondos están asegurados. Queremos que las obras arranquen y no se frenen. Haremos que en los próximos meses los bahienses vean obra terminada para dejar atrás el déficit hídrico”, afirmó.

Eximirán a 200.000 bahienses del pago de la factura de agua

Funcionarios bonaerenses que acompañaron al ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis confirmaron que, en respuesta al planteo que oportunamente realizó el intendente Susbielles, la provincia de Buenos Aires autorizó la eximición del pago de la tarifa de agua potable a un universo de 200.000 usuarios bahienses por el término de tres meses.

El beneficio, que es una medida “excepcional”, es para la facturación de los meses de enero, febrero y marzo para aquellos pobladores afectados por el temporal del 16 de diciembre y el déficit hídrico. “Desde Absa se exime la tarifa de agua potable, la gente no tiene que hacer trámite, es automático el descuento”, se indicó en la conferencia de prensa.