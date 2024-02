El Gobierno compensará la falta de la Ley Ómnibus con mayor ajuste

El ministro de Economía, Luis Caputo, minimizó el impacto que tendrá la vuelta a foja cero de la Ley Ómnibus porque argumentó que los objetivos fiscales de su gestión no dependían de ella. El funcionario sostuvo que la versión original del proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” implicaba entre 0,7 y 0,8 puntos del PBI en materia de ajuste fiscal, de un total de 5 puntos que recortará este año. Y remarcó que, de todas formas, el paquete fiscal ya había sido eliminado para permitir una mejor negociación en el Congreso.

“Fue lo que yo dije en la conferencia respecto al FMI. Yo dije ‘me interesa mucho más como argentino que como ministro. Como ministro no me va la vida en esa ley porque es muy poco lo que hemos puesto ahí que impacta en nuestros números fiscales’. También me preguntaron que si la ley no pasaba implicaba un mayor ajuste, y también dije que sí, lo cual es una obviedad”, afirmó.

“¿Cómo estamos lidiando y cómo vamos a lidiar con eso? Bueno simplemente profundizando el ajuste en las partidas ya conocidas”, sentenció.

A mediados del mes de enero pasado, el funcionario había anticipado qué podía ocurrir si, como finalmente sucedió, no contaban con la aprobación de la normativa: “En la medida que la ley no pase, las medidas van a ser más duras y los argentinos van a sufrirlas más”.

La inflación de enero

Caputo también se hizo lugar para anticipar en alguna medida el número de inflación de enero, que se publicará oficialmente el próximo 14 de febrero.

“La inflación ya está bajando, la mayoría de los economistas pronosticaban diciembre 30%, enero 30% y febrero 20 por ciento. Bueno, vino diciembre 25%, enero 20% y febrero por debajo de 20 por ciento”, afirmó.

