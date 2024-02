Diputados volvió a enviar a comisiones la ley ómnibus por falta de acuerdos

La discusión de la ley Bases sufrió un retroceso este martes luego de que la Cámara de Diputados volvió a enviar a comisión el dictamen de mayoría y se levantó la sesión donde se discutía artículo por artículo.

La decisión se produjo por la falta de acuerdos para aprobar artículos claves de la iniciativa promovida por el Gobierno, como las privatizaciones de empresas públicas, el sistema de endeudamiento y temas de seguridad.

El paso atrás del proyecto ocurre después de que fuera aprobada en general el pasado jueves. Por la extensión del dictamen y las características de la discusión, no hay antecedentes de un debate similar en la Cámara baja.

El Gobierno, principal interesado en la sanción de la norma, mantuvo varias negociaciones con los bloques dialoguistas. Sin embargo, tras más de cuatro horas de tratamiento, la sesión quedó levantada por falta de acuerdo en la cuestión de privatizaciones.

La cuenta en X de La Libertad Avanza hizo un posteo en las redes sociales luego de que la Ley Ómnibus sea mandada nuevamente a comisión.

“La traición se paga cara y La Libertad Avanza no va a permitir que los gobernadores extorsionen al pueblo para mantener sus privilegios. La Ley Bases vuelve a comisión”, publicaron junto al hashtag #LaCastaContraElPueblo.

Oscar Zago, jefe de la Libertad Avanza en Diputados, denunció que “los gobernadores no cumplieron con su palabra, vamos a trabajar y dialogar en comisión. No fracasó el proyecto, no cumplieron con su palabra los gobernadores. Se equivocan”. Además, aseguró que durante el fin de semana hubo diálogo con los partidos: “El que dice que no hubo diálogo miente”.

Por su parte, tras el levantamiento de la sesión, el presidente de bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, se refirió a lo ocurrido en el recinto: “Fue un trámite parlamentario absolutamente oscuro. Ni los diputados del oficialismo que firmaron sabían de qué se trataba el dictamen”.

Fuente: Infobae