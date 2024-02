Un estudiante de secundaria creó una app para que andar en colectivo no sea un dolor de cabeza

¿Qué colectivo me tengo que tomar para ir a..? Usted agréguele la dirección en Bahía a donde necesita llegar. La respuesta depende de la memoria o del conocimiento que alguien tenga de la ciudad, pero es algo que tranquilamente puede contestar una aplicación. Esa y otras funciones son las que le dieron vida a Colectivos Bahía Blanca, una app creada por un estudiante de secundaria.

Se trata de una idea de Federico Corzo, quien el año pasado (cuando todavía cursaba la secundaria) en cinco horas puso en marca esta herramienta que orienta a los bahienses sobre cuál colectivo tomar tras fijarle una dirección, a qué hora pasan y que además te puede avisar cuándo están cerca para que no tengas que correrlo.

“Cerca de marzo de 2023 una noche, estaba aburrido y me había pasado que el servicio web de colectivos andaba mal o no aparecían colectivos y mis amigos siempre se quejaban del servicio de colectivos, entonces, como soy desarrollador de aplicaciones y trabajo un poco con el tema web desde los 11 años, en menos de cinco horas estuve investigando el servicio de GPS Bahía y empecé a hacer la aplicación”, comentó Corzo a La Brújula 24.

La aplicación está en línea en Google Play desde julio de 2023 y además de ofrecer la ubicación en tiempo real de los colectivos, cuenta con las función de “Viajes”, donde el usuario coloca punto de partida y de llegada y la app recomienda los colectivos que se deben tomar.

Corzo, quien está en proceso de ingreso en la UNS para estudiar Ingeniería en Sistemas de Información, destacó que otra de las funciones que agregó es la de los avisos de proximidad de los colectivos de las líneas seleccionadas o lo de los puntos destacados.

Esta no es la primera aplicación que el joven desarrollador tiene en su portafolio. En 2019 creó Audiocuentos para el Hospital Municipal y en 2022 le llegó el momento a Ecobahía que funciona como un tablón de anuncios para reutilización de materiales.

“A los 11 años fui a Infinito por descubrir y ahí me enseñaron una base de programación web. Pero después fue más que nada autodidacta con cursos en internet, videos de YouTube, investigando por mi cuenta, probando. Y fui desarrollando aplicaciones”, relató sobre cómo ha aprendido lo que le permitió poner en línea sus tres aplicaciones.

Explicó que para Colectivos Bahía Blanca lo fundamental es la base de datos que genera GPS Bahía Blanca: “Lo que puedo hacer es, a partir de la información que da el Municipio, trabajarla. Como corregir la posición a las rutas o calcular lo de los viajes, pero mucho más que eso, no se puede. Estaría buenísimo que desde allí se resolviera la situación de que los colectivos (algunas veces) no se ven en los mapas y que la gente requiere esa información. También se podría pedir cosas más técnicas para mejorar el posicionamiento de los colectivos”.

Corzo trabaja solo, aunque reconoció que “tampoco me vendría mal trabajar con otra gente, ya que la verdad hay bastante trabajo que hacer”. Señaló que uno de los inconvenientes que presenta la información proveniente de GPS Bahía es que algunos colectivos no se ven porque no activan o no tienen el GPS o los datos llegan con mucho retraso.

“Capaz que pasa un colectivo en la vida real y en la aplicación ni aparece, porque no tiene encendido el GPS, eso ya no depende de la aplicación o la página web, sino de cada colectivo o cada empresa de colectivo”, dijo.