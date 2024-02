La columna de la Ubfal: el boom de Gran Hermano acapara la atención

Laura Ubfal, periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, resumió las novedades más destacadas del mundo de la farándula, dentro de su habitual columna en el programa “Hora Pico”.

“Lo que pasó anoche en Gran Hermano fue épico. La gran heroína fue la novia de ‘El Chino’ que le mandó la palabra ‘arriesgate’, a diferencia de ‘Manzana’ que no entendió nada. Licha, Furia y quien ayer hizo una gran jugada armaron una tríada que parece ser muy fuerte. Hay muchos participantes que no entienden nada, faltan estrategas. Sabrina quiere tejer con Emanuel y Joel para intentar quedarse porque sabe que afuera no es querida por los televidentes. Los grupos están formados y cuesta meterse”.

Martín salvó a Furia de placa 😱 ¿Te sorprendió?



¿Quién querés que abandone la casa el próximo domingo? Enviá GH AL 9009 📲



➡️Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y viví el reality gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam pic.twitter.com/P5V68ghp4p — Gran Hermano (@GranHermanoAr) February 2, 2024

“El mundo del espectáculo está conmocionado por la muerte de Claudio Rissi, que estaba muy enfermo hace tiempo. Fue un actor fabuloso al que todos lo recuerdan por lo que fue su actuación como ‘Marito’ Borges en El Marginal. También tuvo una buena labor en papeles como en Los Simuladores. Muchas veces lo habían declarado fallecido, pero en esta oportunidad, lamentablemente, la noticia es real”.

Despedimos con gran tristeza a nuestro afiliado, el actor Claudio Rissi. Durante su trayectoria de más de cuatro décadas se destacó en televisión, cine y teatro. Acompañamos a sus seres queridos en este duro momento. pic.twitter.com/MZG9VBrz3x — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) February 2, 2024

Recordá que para saber más de estos temas podés ingresar a www.laubfal.com