Con elogios a Susbielles, Manu y Pepe, Stanley afirmó que EE.UU. “está comprometido con Bahía”

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley, brindó una conferencia de prensa esta mañana en el municipio, acompañado por el intendente Federico Susbielles.

“Muchas gracias, señor intendente, por su cálida presentación y por recibirnos en esta bella ciudad. No me imagino cómo es postularse para la intendencia, ganar y de repente encontrarse en el medio de esta tormenta. Pero sí me puedo imaginar el orgullo que deben sentir los ciudadanos por su coraje y determinación para reconstruir los daños que causó la tormenta”, destacó el diplomático.

Y agregó: “Nos hablaron sobre la tormenta Manu Ginóbili, Pepe Sánchez y Lisandro Miranda y decidimos empezar a investigar qué podíamos hacer para ayudar. Quisiera expresar mis condolencias con las familias que perdieron a sus seres queridos ese día y solidarizarnos también con aquellos que siguen padeciendo por la tormenta”.

A modo de reflexión, Stanley señaló que “EE. UU. se enorgullece con la conexión que tiene con la ciudad de Bahía Blanca. Manu y Pepe han traído sonrisas y festejos a ambos países, salvo en el año 2004. Los que lo recuerdan, saben de lo que hablo. Y si ustedes son fans de los Mavericks de Dallas habrán sabido lo que nos hizo sufrir Manu durante mucho tiempo”.

“Lo cierto es que su ardua labor en representación de su ciudad natal ha dado a la ciudad la posibilidad de tener un lugar de encuentro y un centro para fomentar el crecimiento de los jóvenes de la ciudad. Tuvimos el privilegio de visitar el Dow Center y debo decir que ojalá tuviéramos un centro así en cada ciudad de Estados Unidos. Me siento muy celoso de ese enorme activo que tiene Bahía Blanca”, consideró.

Y destacó que “también nos enorgullece que la ciudad de Jacksonville sea ciudad hermana de Bahía”.

Respecto del aporte económico para refaccionar escuelas afectadas por el temporal, contó que “el departamento de Defensa donará 50 mil dólares para ayudar a reconstruir las escuelas primarias 36 y 45. Al igual que ustedes, entendemos que la inversión en educación es la más importante que podemos hacer”.

“Nuestra donación es un compromiso con la población de Bahía y de la Argentina también, esperamos poder devolver algo de normalidad a los niños y niñas de esa comunidad para prepararlos para el futuro”, apuntó.