Tula, el hincha argentino premiado con The Best, está internado en coma inducido

Carlos Pascual, más conocido como el ‘Tula’, el hincha más famoso de la Selección de Argentina que recibió el premio The Best, está internado en estado delicado, en coma inducido, y en las redes sociales se inició una cadena de oración por su recuperación.

El Tula, identificado plenamente también con el peronismo por su habitual presencia en actos políticos, debió ser intervenido quirúrgicamente durante este miércoles en el sanatorio Mitre de la ciudad de Buenos Aires, a raíz de complicaciones derivadas de una dura enfermedad contra la que lucha hace varios años.

El rosarino de 83 años, reconocido también por su fanatismo por Central, llevó su bombo a todos los Mundiales desde 1974 hasta 2022 y tuvo su pico máximo de popularidad el año pasado, cuando hizo un verdadero show durante la ceremonia de los premios The Best.

En primer lugar, el Tula se fue ganando la popularidad y el mote de “Hincha de la Selección” con el correr de los años. La historia se debe a que la gente lo empezó a ver en todos los mundiales donde jugó Argentina, acompañado de su histórico bombo con dibujos y que tenía tanto su nombre como el “Selección Argentina”.

En los últimos tres mundiales, en Brasil, Rusia y Qatar terminó de consolidarse como el hincha número uno de Argentina, y fue el elegido por el público para ir a buscar el premio The Best que recibió la hinchada Argentina en Qatar. De esta manera, el hincha de Rosario Central no se perdió ningún mundial que jugó Argentina desde 1974.

Con información de DIB