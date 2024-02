No habrá “The Last Dance”: Inter Miami y Al Nassr juegan un amistoso

Inter Miami, con Lionel Messi y todas sus figuras en cancha, asumirá este jueves en la ciudad de Riyadh el segundo amistoso de su gira por Arabia Saudita ante Al Nassr, el equipo liderado por Cristiano Ronaldo, que no estará presente por una lesión muscular.

El conjunto dirigido por Gerardo “Tata” Martino, jugará el cuarto de los siete partidos de preparación que el club de Florida agendó en diferentes ciudades del mundo con vistas al inicio de la temporada oficial en Estados Unidos, que ocurrirá el 21 de febrero ante Real Salt Lake en Miami.

Cristiano Ronaldo sigue lesionado y no habrá “The Last Dance”

“Ronaldo está en su etapa final de recuperación y estará con nosotros en los próximos días. No jugará mañana (por este jueves)”, anticipó el entrenador del combinado árabe, Luis Castro, en conferencia de prensa, poniendo fin a la incertidumbre que se había generado en los últimos días sobre el estado físico del jugador.

La estrella lusa ya había sido noticia en las semanas anteriores por su lesión muscular, que derivó en la cancelación de dos partidos en China.

De esta manera, el delantero portugués quedó descartado para enfrentar a Messi. El último enfrentamiento entre los dos máximos exponentes del siglo se dio el 19 de enero de 2023, en otro amistoso que en su momento enfrentó al Al Nassr contra el PSG de Messi, Neymar y Kylian Mbappé.

El encuentro entre Inter Miami y Al Nassr, que se disputará en el Kingdom Arena de la ciudad de Riyadh, la capital de Arabia Saudita, se jugará desde las 15 hora de Argentina.

El partido será transmitido de manera exclusiva por la plataforma de AppleTV para los abonados a la membresía de la Major League Soccer (MLS).

Probables formaciones de Inter Miami y Al Nassr