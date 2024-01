Villa Mitre: “Tenemos muchas expectativas para este 2024”

Por Franco Bahl Bariani

Twitter: @franbahlbariani

Villa Mitre comenzó la pretemporada el pasado lunes de cara al Federal A 2024 con un total de siete refuerzos y la continuidad de Carlos Mungo como DT.

Además uno de los que continúa en el tricolor es Enzo González. El “Corcho” es una de las piezas esenciales en la mitad de cancha del tricolor desde hace un par de años. Y si bien este 2024 no tendrá la compañía de Alan Olinick, será clave para ese rearmado en ese sector.

“La verdad que estoy contento de seguir en el club y de empezar una nueva pretemporada. Quizás se hizo un poco largo el parate, pero ya estamos de vuelta en los entrenamientos que es lo más importante. Con un plantel que por ahí ha sufrido algunas bajas, con algunos chicos que se fueron y otros que se han sumado. Esta etapa sirve más que nada para ponernos bien desde lo físico y también para terminar de conocerlos entre todos. Así que la verdad que con muchas ganas y mucha ilusión de estar de vuelta en el club, obviamente, y con muchas expectativas para este año”, analizó el Nº10 en LA BRÚJULA 24.

También sostuvo que “en lo personal estoy muy bien. No me llevó mucho tiempo tomar la decisión de seguir en Villa Mitre. Creo que, como lo dije siempre y lo repito cada vez que me preguntan, desde el momento que llegué me han tratado muy bien, ya sea cuando no me tocaba jugar tanto y ahora que uno tiene la posibilidad de jugar. La verdad que siempre me han tratado diez puntos la gente que está dentro del club. Y de mi parte también, estoy muy bien, muy cómodo. Uno le toma cariño al club y quizás eso fue lo determinante para seguir un año más”.

Por último, sobre las expectativas para este 2024, indicó que “hay que mantener lo que el club viene haciendo. Creo que en las últimas temporadas fuimos uno de los equipos protagonistas. Obviamente, el objetivo principal, y por lo que trabajamos nosotros, es por el ascenso. Tanto la gente dentro del club, el hincha, y nosotros dentro del plantel. Creo que vamos todos por el mismo camino y en base a ese objetivo. Pero bueno, sabiendo que esto recién arranca, que es un torneo largo y que lleva trabajo”.

Los refuerzos

Nicolás Ihitz, Ezequiel Ávila, Fernando Pettineroli, Franco Schiavoni, Facundo Fabello, Joaquín Vivani y Ezequiel Cérica.

Los que continúan

Agustín Cocciarini, Thiago Pérez, Lucas Goberville, Facundo Tavoliere, Luciano Molini, Enzo González, Leonardo Hertel, Maximiliano López, Víctor Manchafico, Federico Mancinelli, Fabián Dauwalder, Federico Tanner, Gabriel Jara, Facundo Mucignat y Sebastián Jeldres.

Los que no siguen

Daniel Moyano (Douglas Haig), Ricardo Tapia (Sportivo Belgrano San Francisco), Nicolás Peralta (CADU), Cristian Gorgerino (Brown de Madryn), Ramiro Formigo (Ciudad Bolívar) y Maximiliano Tunessi (Comunicaciones).