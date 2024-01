Un partido vuelve a jugarse por un error del VAR

Histórica decisión en el ámbito futbolístico que afecta a una destacada liga de la UEFA. Según la declaración del Consejo Disciplinario de la Real Asociación Belga de Fútbol (KBVB en flamenco), el encuentro entre Anderlecht y Racing Genk que se disputó el 23 de diciembre pasado deberá repetirse. Racing Genk presentó una queja y obtuvo la victoria en esta disputa. Anderlecht, que originalmente ganó 2-1, anunció su intención de apelar la decisión disciplinaria.

El motivo de esta medida sin precedentes surgió luego que Sor anotó el 0-1 tras un rebote de un penal fallido por Bryan Heynen. Sin embargo, el gol fue anulado y finalmente se consideró una falta a favor de Anderlecht.

Se alegó que el delantero de Genk ingresó al área demasiado pronto, pero la realidad es que antes que él, dos defensores del club bruseliense ya habían entrado.

El Consejo Disciplinario, en su resolución, afirmó que fue un “error humano de juicio y no una violación de las reglas del juego”. El VAR solo se centró en Sor y no en Yari Verschaeren y Mario Stroeykens, jugadores de Anderlecht que también ingresaron antes de tiempo al área, pero no fueron vistos en las imágenes.

La resolución final del Consejo fue que el partido debe repetirse porque el resultado aún podría cambiar debido al error, afectando la distribución de puntos de manera significativa.

Con información de A24