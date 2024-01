Un nene de 3 años necesita 45 mil dólares para un implante coclear

Jano nació con 37 semanas de gestación. Durante su internación en Neonatología, su mamá notó que algo no estaba bien. Mientras que los demás bebés lloraban, él no lo hacía. El bebé no se asustaba ante ruidos fuertes ni reaccionaba a voces, incluyendo la de su propia madre. Ya en su casa, todo fue mucho más notorio. No había ruido que despertara a Jano, quien se asustaba por el mínimo roce de la ropa y cuando lo iban a bañar.

Le hicieron estudios hasta que llegaron a un diagnóstico certero: hipoacusia bilateral neurosensorial profunda. Jano no podía escuchar nada y si bien comenzó -teniendo 8 meses- a utilizar audífonos, estos dispositivos no tienen resultados en él.

Después de nuevos exámenes, los médicos certificaron que es posible hacerle a Jano un implante coclear. Como los padres carecen de obra social, para ellos la intervención tiene un costo imposible de cubrir: 44.770 dólares.

Se iniciaron colectas entre familiares y amigos. También algunos sorteos, pero resta aún mucho por recaudar para reunir el dinero que se necesita para poder realizar el implante. Hasta este viernes, tal como se informa en el Instagram “todosconjani”, se llevan recaudados $193 mil. En ese perfil de la red social están publicados los certificados que avalan tanto el diagnóstico como el presupuesto de la aparatología que se sugiere comprar para el implante.

Para quienes deseen colaborar con la campaña, el alias es: todos.con.jano, con CBU: 0140469603623251972521 a nombre de Agostina Abril Verdugo.

Franco Yáñez, papá de Jano, autorizó la publicación de su número de celular para la gestión de más ayuda en favor del nene: 291 4764404.