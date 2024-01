Se dio el gusto: Agustín Canapino compitió con Max Verstappen

No se puede comparar al Turismo Carretera con el IndyCar. Tampoco a esta, la mejor categoría de monoplazas de Norteamérica, con la Fórmula 1. Por eso es inútil comparar a pilotos que no se suben a los mismos autos… hasta que lo hacen. Agustín Canapino, tan histórico en Argentina como novato en Estados Unidos, tuvo la posibilidad de competir palo a palo con Max Verstappen, tricampeón de Fórmula 1. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por cuánto tiempo? A través del internet, en las 24 horas de Daytona virtuales, donde es tan importante la velocidad de los corredores como la de la conexión…

Canapa, un asiduo de las carreras virtuales (alguna vez dijo que “el nivel de simulación al que se está llegando es impresionante”), está acostumbrado a este tipo de eventos. No obstante, al que sólo mira carreras reales los fines de semana no parará de sorprenderlo: el realismo es puro, con piñas espectaculares, competición al límite y maniobras de las que se ven en las mejores categorías. Donde más se notan las diferencias es en las paradas en boxes, que no cuentan con un equipo cambiando las gomas o cargando el combustible -se hace solo-. Justo ahí, luego de hacer uno de los tantos stops, el Titán se bajó de la butaca y metió una storie para Instagram.

“Pasó mi primer turno: fueron tres muy intensos stints aumentando la diferencia con el 2°. Venimos liderando por el momento, con 19 horas por delante”, fueron las palabras del piloto del Juncos en el IndyCar y Williams -la histórica escudería de F-1- en los eSports, que a través del monitor verá a sus compañeros girar hasta que le toque agarrar el volante otra vez.

Aunque el simple hecho de compartir pista con el que se enfila para ser uno de los mejores de la historia de la Máxima ya es un honor, lo cierto es que Canapino no estará tan pendiente a lo que le pase al volante de Red Bull: los dos están en categorías distintas, si bien corren a la par. Puntero en la suya, los GTP (Max está en la GTD con el Team Redline), el tetracampeón de TC dará vueltas hasta aproximadamente las 9 del domingo.

No es su expertise, ya que a lo largo de su carrera como piloto participó en eventos de corta duración (los de TC, TC2000 y Top Race no suelen pasarse de las 30 vueltas, mientras que en el IndyCar rondan la hora y pico), pero tampoco es una novedad tener que quedarse prendido a los motores un día entero. ¿Virtualmente? Seguro, pero también en la vida real. Sin ir más lejos, el campeón de Arrecifes ya sabe lo que es correr las 24 horas de Daytona en el mítico circuito yanqui.

En 2019, edición en la que sobresalió Fernando Alonso -acabó siendo ganador del Mundial de Resistencia con Toyota-, Canapa voló a bordo de un Cadillac preparado por Ricardo Juncos (quién le diría que en el futuro lo llevaría a competir al extranjero) y finalizó 30°. Esta vez, desde la comodidad de su casa, el objetivo es la victoria.

